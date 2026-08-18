המתיחות סביב צביון השבת בעיר רחובות עולה מדרגה: תושבים ותיקים ברחוב נורדאו מדווחים כי בשבועות האחרונים הפך ציר התנועה המרכזי למוקד של חיכוך קשה, בעקבות חסימות כבישים יזומות המבוצעות במהלך השבתות.

התושבים מאשימים קבוצות חרדיות חדשות שהיגרו לאחרונה לאזור בניסיון לשנות בכוח את הסטטוס קוו, בעוד שבעירייה מגדירים את האירועים כ"מעשי קונדס".

בשלושת השבועות האחרונים, כך לפי עדויות התושבים, הופך רחוב נורדאו - המהווה ציר יציאה קריטי עבור דיירי רחוב הבנים - למחסום פיראטי עם כניסת השבת.

שורת מחסומים הכוללת פחי אשפה ענקיים, כיסאות פלסטיק, גדרות ארעיים ואפילו אבני בטון מוצבת במכוון כדי למנוע מתנועת כלי רכב לעבור במקום. מעבר לפגיעה הקשה בחופש התנועה, מזהירים התושבים מפני סכנה בטיחותית חמורה, שכן החסימות מוקמות בסמוך לפניות מסוכנות ועלולות לחסום באופן קריטי את מעברם של רכבי חירום, הצלה וביטחון.

התסכול באזור ניכר היטב בקרב תושבים חילונים ודתיים-לאומיים כאחד, המרגישים כי המרקם העדין של השכונה המעורבת נרמס ברגל גסה.

לדבריהם, אף על פי שפקחי העירייה מגיעים לעיתים לפנות את המכשולים, הם שבים ומונחים במקומם מיד עם כניסת השבת הבאה - מה שמאלץ את התושבים המקומיים לצאת ולפנות את הציר בעצמם, לעיתים תוך עימותים מילוליים וספיגת איומים מצד גורמים קיצוניים בקהילה החדשה.

תושבים רבים בעיר קושרים את ההסלים הנוכחי לאובדן ההנהגה המקובלת שהייתה נהוגה בעבר. לדבריהם, בימיו של הרב הראשי המנוח של העיר, הרב שמחה הכהן קוק זצוק"ל, התקיים מתווה של "סטטוס קוו" מוסכם ואיתן בין חילונים, דתיים וחרדים, אשר שמר על שלום הציבור ומנע התנגשויות מיותרות. אולם פטירתו, לצד גלי הגירה של קבוצות חרדיות חדשות אל תוך העיר, שברו את הכלים ויצרו מציאות של עימות ישיר על המרחב הציבורי.

מנגד, מעיריית רחובות נמסר בתגובה חריפה לאירועים, אך תוך הטלת ספק באופי המאורגן של ההתרחשויות: "עיריית רחובות רואה בחומרה את הניסיונות לחסום את רחוב נורדאו במהלך השבת. זהות המעורבים טרם ידועה, אך ניתן בזהירות המתבקשת לומר כי ככל הנראה מדובר במעשה קונדס של ילדים".

בעירייה הדגישו כי בכל דיווח על חסימה נשלחו באופן מיידי ניידות שיטור עירוני וביטחון לפתוח את הציר, והבהירו כי המדיניות חד-משמעית: "המרחב הציבורי שייך לכלל תושבי העיר, ולאף אדם או קבוצה אין סמכות לחסום צירים או לפגוע בחופש התנועה. העירייה דוגלת בחיים משותפים, בכבוד הדדי ובשמירה על הסטטוס קוו".

עוד נמסר כי ראש העיר הנחה על תגבור משמעותי של הסיורים באזור בשיתוף משטרת ישראל במטרה לאתר את המעורבים ולמנוע הישנות של המקרים.