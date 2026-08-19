סקר שערך מכון 'קנטאר' עבור כאן רשת ב' מעלה כי לו היו הבחירות נערכות כיום היתה מפלגת "ישר!" זוכה ב-24 מנדטים והליכוד ב-23.

מפלגת ביחד של בנט ולפיד מקבלת 14 מנדטים, הדמוקרטים 10, עוצמה יהודית 9, ישראל ביתנו 9, יהדות התורה 8, ש"ס 7, חד"ש-תע"ל 6, רע"ם 5 ומפלגת הציונות הדתית 5.

מתחת לאחוז החסימה נמצאות מפלגתם של יועז הנדל וחילי טרופר (2.9%), בל"ד (2.1%), מפלגתם של גלעד ארדן ויולי אדלשטיין (1.6%) וכחול לבן (1.4%).

גם בסקר הזה אין לאף אחד מהגושים רוב להקמת ממשלה: 52 מנדטים לגוש הקואליציה הנוכחי, 57 מנדטים לאופוזיציה ו-11 מנדטים למפלגות הערביות.