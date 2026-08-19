יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, הורה היום (רביעי) ליו"ר מפלגת ביחד, נפתלי בנט, להסיר מסרטון תעמולת בחירות קטעי וידאו שבהם נראים חיילים בפעילות מבצעית ותותח של צה"ל.

ההחלטה התקבלה בעקבות טענת הליכוד כי מדובר בשימוש בנכסי הציבור ובצה"ל במסגרת תעמולת בחירות בניגוד לחוק.

בסרטון מתייחס בנט, בין היתר, לחיילים הנלחמים במשך חודשים ארוכים, ומנגד לחרדים המשתמטים משירות צבאי. בזמן ההתייחסות לחיילים מוצגים ברקע קטעי הווידאו שנדונו בהחלטה.

השופט סולברג קבע כי הקטעים מכילים נכסים של צה"ל ומקשרים בין צה"ל ופעילותו לבין המסרים המוצגים בסרטון. עוד קבע כי אין מדובר בחלק שולי של הסרטון, ולכן הוכח שימוש בנכסי הציבור בקשר עם תעמולת בחירות.

עם זאת, יו"ר ועדת הבחירות קבע כי אין צורך להסיר את הסרטון כולו. מאחר שהשימוש בנכסי צה"ל מוגבל לקטעים מסוימים ונועד להמחשה חזותית, הורה סולברג להסיר רק את אותם קטעים שבהם מופיעים החיילים והתותח הצה"לי.