יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, קבע כי חברי ועדות קלפי ומשקיפים מטעם רשימות מועמדים ומפלגות אינם רשאים לדווח במהלך יום הבחירות למפלגותיהם על זהות הבוחרים שהגיעו להצביע.

בהחלטתו נקבע כי העברת מידע על עצם ההצבעה ועל נסיבותיה, ובהן שעת ההצבעה וסוג הקלפי, מהווה פגיעה בפרטיות ואינה מותרת לפי חוק הגנת הפרטיות.

עוד קבע סולברג כי דיני הבחירות אינם מסמיכים את נציגי המפלגות להעביר מידע זה לצורך פעילות מפלגתית, וכי בהיעדר הסמכה מפורשת - העברת המידע אסורה.

ההחלטה ניתנה בעקבות פנייה של עו"ד שחר בן מאיר, שאליה הצטרפה הקליניקה להגנת הפרטיות באוניברסיטת תל אביב.

בפנייה נטען כי עדכונים בזמן אמת באמצעות יישומונים על זהות המצביעים מאפשרים למפלגות לזהות מי טרם הגיע לקלפי ולהמריץ אותו להצביע, באופן הפוגע בזכות לפרטיות ובחשאיות הבחירות. סיעות הליכוד, ש"ס ויהדות התורה התנגדו לעמדה זו, בעוד יתר הסיעות לא הביעו עמדה לגופו של עניין.

בסיום החלטתו הדגיש סולברג כי מדובר בפרשנות של הדין הקיים בלבד, וקרא לבחון מחדש את היחס בין דיני הבחירות לדיני הגנת הפרטיות לנוכח ההתפתחויות הטכנולוגיות. הוא ציין כי המפלגות יוכלו להמשיך להשתמש במידע המותר להן לפי החוק מפנקס הבוחרים, אך מידע זה אינו כולל נתונים על ההצבעה בפועל.

השר שלמה קרעי תקף את ההחלטה וכתב, "נדמה שהשופט סולברג חושב שוועדת הבחירות היא עוד אולם של בג"צ, שבו אפשר לשנות את כללי המשחק במשיכת קולמוס. ההחלטה פוגעת ביכולת של כלל המפלגות להמריץ מצביעים ובפרט מצביעי ימין שלא מאוגדים במטות קפלן. עכשיו ברור על איזה 'טוהר בחירות' באה לשמור מיארה. לא נאפשר להחלטה המופרכת הזו להיות מיושמת בשטח. נשיג את המידע בכל דרך שתעמוד לרשותנו".