השחקנית והמנחה רותם סלע יצאה היום (רביעי) נגד הפצת טענות שקריות על רוני, בתו בת ה-17 של כתב חדשות 12 גיא פלג. הדברים פורסמו לאחר שבערוצי טלגרם הופצו אמש דיווחים שקריים על בתו של העיתונאי.

"אני באמת שואלת את עצמי - אין גבולות? להפיץ שקרים מתועבים על ילדים של כתבי חדשות?", כתבה סלע. "איך זה לא ברור כשמש שהקו עובר כשזה מגיע לילדים?".

סלע התייחסה גם לאחריותם של מפעילי ערוצי הטלגרם, "ערוצי הטלגרם שמפיצים פייק ניוז על חשבונם של ילדים תמימים - אתם משתמשים בנשק דיגיטלי. נשק לכל דבר וההשלכות שלו אמיתיות, עצומות וקשות".

הפרסומים השקריים עסקו ברוני פלג וכללו טענה שלפיה העבירה מידע לאיראנים על מחנה עדי, שיכון של אנשי קבע בחיל האוויר ובני משפחותיהם, תמורת 100 דולרים.

"אפשר להתווכח. אפשר לבקר. אפשר לכעוס. אבל ילדים הם מחוץ לתחום. נקודה!", כתבה סלע. היא ביקשה מהציבור שלא לסייע בהפצת הפרסומים, "בבקשה, אל תיתנו לזה יד. אל תשתפו ואל תפיצו הלאה פרסומים מחרידים ושקריים על גבם של ילדים".

לפני כשבועיים עמד גם אורי, בנו של פלג, במוקד פרסומים שקריים ברשת.