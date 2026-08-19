אחרי שלא התמודדה בפריימריז: הדר מוכתר שוברת שתיקה

הדר מוכתר הגיבה היום (רביעי) לראשונה לאחר שלא התמודדה בפריימריז בליכוד, בעקבות החלטת ראש הממשלה בנימין נתניהו שלא לאשר לה קיצור פז"ם שהיה מאפשר את התמודדותה.

למרות האכזבה שתיאר מקורבה מוקדם יותר השבוע, מוכתר הבהירה כי היא ממשיכה לתמוך בנתניהו.

"תודה לכולם על האהבה והתמיכה. אני כאן כדי להישאר. תומכת בראש הממשלה בנימין נתניהו", כתבה מוכתר ובמקביל פרסמה סרטון שבו הודתה לתומכים ושיתפה על המשך דרכה.

מוקדם יותר השבוע התייחס שחר, מי שהיה הדובר והיועץ של מוכתר, להחלטה שלא להעניק לה את קיצור תקופת החברות הנדרשת. לדבריו, מוכתר קיבלה את ההחלטה בצער לאחר שציפתה להתמודד בפריימריז.

"הדר, שכבר הייתה בטוחה שתקבל קיצור פז"ם שיאפשר לה להתמודד בפריימריז של הליכוד על הזכות להיות חברת כנסת, קיבלה בצער רב את ההחלטה של ראש הממשלה לא לקצר לה פז"ם", כתב שחר.

הוא סיפר כי מוכתר עבדה במשך שנתיים לקראת ההתמודדות ואף יצאה לגאורגיה בזמן קיום הפריימריז.

שחר העריך כי אילו התמודדה, מוכתר הייתה מצליחה להגיע למקום גבוה ברשימת הליכוד. הוא גם טען כי מועמדים וגורמים במפלגה פעלו כדי למנוע את התמודדותה, אך לא הציג פרטים ביחס לחלק מהטענות.

בין היתר טען שחר כי התנהל נגד מוכתר "מסע מתוכנן של הכפשה מצד מועמדים מתחרים, חברי כנסת ושרים". לדבריו, היו פעולות נוספות שנועדו לסכל את התמודדותה.