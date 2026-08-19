הרמטכ"ל בסוריה: "לא נאפשר לכוחות עוינים להתבסס בגבולותינו"

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, ביקר היום (רביעי) באוגדה 210 וקיים הערכת מצב מבצעית וסיור בדרום סוריה, יממה לאחר התקיפה הישראלית נגד שדה תעופה שבו היו אמורים לפעול כוחות טורקיים.

לביקור הצטרפו מפקד פיקוד הצפון אלוף רפי מילוא, מפקד אוגדה 210 תת-אלוף יאיר פלאי, מפקד החטיבה המרחבית 474 אלוף-משנה י' ומפקדים נוספים.

במהלך הסיור שוחח זמיר עם לוחמי המילואים המשרתים בגזרה והביע את הערכתו לפעילותם. בדבריו התייחס להתפתחויות בסוריה ולמשימות צה"ל באזור.

"אנחנו פועלים במציאות רב-זירתית, שבה האתגרים משתנים ומתפתחים כל העת - הזירה הסורית היא אחת מהן. אנחנו רואים את המתרחש ועוקבים אחר השינויים בחזית הסורית - עלינו להיערך אליהם בהתאם", אמר הרמטכ"ל.

"לא נאפשר לכוחות עוינים להתבסס בגבולותינו ונדע להפעיל את העוצמה שלנו בצורה מדויקת איפה שצריך ומתי שצריך. עלינו למנוע התפתחות של איומי טרור, ובמקביל למנוע היווצרות של איום צבאי משמעותי על גבולותינו. גם בסוריה יצרנו מרחב הגנה קדמי המהווה חיץ בחזית היישובים ובו כוחותינו פועלים", הוסיף זמיר.

הרמטכ"ל התייחס גם למצב בזירות הנוספות, "אנחנו עדיין מצויים במלחמה רב זירתית, דרוכים ופועלים בכלל הזירות - הסלמה יכולה להתפתח בכל אחת מהן ועלינו להיות בכוננות מתמדת לכך".

בהמשך שיבח זמיר את פעילות הכוחות בגזרה, "האוגדה עושה עבודה מצוינת. אני רוצה להביע הערכה רבה לכוחות המילואים שנמצאים פה, פגשתי כאן גדוד מילואים איכותי ומקצועי, אנשי מילואים שעשו מאות ימים מתחילת המלחמה".

זמיר חתם בהתייחסות לעומס המוטל על המשרתים ובני משפחותיהם, "גויסתם לתקופה ארוכה, אני מודע לעומס הרב שמונח על כתפיכם, מעריך את עשייתכם ופועל רבות בכדי להקל את הנטל, עליכם ועל משפחותיכם. עם ישראל כולו חב לכם רבות".