ראש המוסד רומן גופמן קיים שיחת טלפון עם שר החוץ הסורי אסעד אל-שייבאני ארבעה ימים לפני התקיפה הישראלית בסוריה.

לפי דיווח הערב (רביעי) בסוכנות הידיעות רויטרס, השניים שוחחו על הנוכחות הצבאית של טורקיה בסוריה.

התקיפה בוצעה בלילה שלשום בשדה התעופה הצבאי אבו א-דהור בסוריה, על רקע כוונה לפריסת כוחות טורקיים בבסיס אווירי סמוך לחלב. על פי סוכנות הידיעות "סאברין", מסלול המראה בשדה התעופה הותקף.

ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס היום לתקיפה והבהיר כי ישראל מתנגדת להתבססות צבאית טורקית בסוריה. "לא נסבול התבססות צבאית טורקית בסוריה שמאיימת על ישראל. הבהרנו את המסר בצורה ברורה: Don’t. כנראה שלא שמעו אותו מספיק טוב, אז דאגנו שיבינו אותו בצורה טובה יותר", אמר.

משרד ראש הממשלה אישר אמש כי ישראל עומדת מאחורי התקיפה. בהודעה שפורסמה באנגלית נמסר כי הפעולה בוצעה על רקע הכוונה לפריסת הכוחות הטורקיים בבסיס האווירי.

לפי הודעת משרד ראש הממשלה, ישראל וסוריה הסכימו על שמירת הסטטוס קוו בענייני ביטחון. בישראל טענו כי סוריה עמדה להפר את ההסכמה בכך שהתירה לכוחות טורקיים להתפרס בבסיס אווירי סמוך לחלב.

עוד נמסר כי ישראל הזהירה את סוריה שוב ושוב שפריסה צבאית טורקית במקום תהווה איום על ביטחונה. לטענת ישראל, סוריה בחרה להתעלם מהאזהרות.

הרמטכ"ל בסוריה: "לא נאפשר לכוחות עוינים להתבסס בגבולותינו"

מוקדם יותר היום ביקר הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, באוגדה 210 וקיים הערכת מצב מבצעית וסיור בדרום סוריה, יממה לאחר התקיפה הישראלית.

"אנחנו פועלים במציאות רב-זירתית, שבה האתגרים משתנים ומתפתחים כל העת - הזירה הסורית היא אחת מהן. אנחנו רואים את המתרחש ועוקבים אחר השינויים בחזית הסורית - עלינו להיערך אליהם בהתאם", אמר הרמטכ"ל.

"לא נאפשר לכוחות עוינים להתבסס בגבולותינו ונדע להפעיל את העוצמה שלנו בצורה מדויקת איפה שצריך ומתי שצריך. עלינו למנוע התפתחות של איומי טרור, ובמקביל למנוע היווצרות של איום צבאי משמעותי על גבולותינו. גם בסוריה יצרנו מרחב הגנה קדמי המהווה חיץ בחזית היישובים ובו כוחותינו פועלים", הוסיף זמיר.

הרמטכ"ל התייחס גם למצב בזירות הנוספות, "אנחנו עדיין מצויים במלחמה רב זירתית, דרוכים ופועלים בכלל הזירות - הסלמה יכולה להתפתח בכל אחת מהן ועלינו להיות בכוננות מתמדת לכך".

זמיר חתם בהתייחסות לעומס המוטל על המשרתים ובני משפחותיהם, "גויסתם לתקופה ארוכה, אני מודע לעומס הרב שמונח על כתפיכם, מעריך את עשייתכם ופועל רבות בכדי להקל את הנטל, עליכם ועל משפחותיכם. עם ישראל כולו חב לכם רבות".