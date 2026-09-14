משרד הבריאות נערך לעונת החורף ולעלייה הצפויה בתחלואה הנשימתית, בדגש על שפעת, קורונה ו-RSV. המשרד קורא לציבור, ובמיוחד לאוכלוסיות בסיכון, להקדים ולהתחסן נגד שפעת ולא להמתין לעלייה בתחלואה.

החיסונים נגד שפעת כבר זמינים בקופות החולים ברחבי הארץ. במקביל העביר משרד הבריאות לבתי החולים ולקופות החולים הנחיות במסגרת חוזר היערכות לחורף, שנשלח להערות הציבור עד לשבוע הבא.

בתי החולים נדרשים להיערך לעומסים הצפויים באמצעות תגבור כוח אדם מקצועי, הפרדת מטופלים הסובלים מתסמינים נשימתיים ושימוש באמצעי מיגון בהתאם לצורך. קופות החולים הונחו להרחיב את פריסת אתרי החיסון, לקדם הסברה למבוטחים ולהיערך להרחבת שעות הפעילות ושירותי הרפואה מרחוק.

בנוסף, בשבוע שעבר החל מבצע להפצת חיסוני שפעת לכ-400 נקודות ברחבי הארץ. בין היתר מועברים החיסונים למוסדות גריאטריים, לדיור מוגן ולמסגרות מינהל מוגבלויות במשרד הרווחה, במטרה להנגיש אותם לאוכלוסיות בסיכון.

במוסדות הגריאטריים מופצת גם התרופה טמיפלו. ההנחיות כוללות גם התייחסות לחיסונים נגד קורונה ופנאומוקוק בהתאם להתוויות הרפואיות, להשלמת חיסוני השגרה לילדים ולהתחסנות עובדי מערכת הבריאות נגד שפעת.

ראש חטיבת הרפואה במשרד הבריאות, ד"ר הגר מזרחי, אמרה, "החורף מביא עמו מדי שנה עלייה בתחלואה הנשימתית ובעומסים על מערכת הבריאות, ולכן חשוב להיערך מוקדם. לצד היערכות בתי החולים וקופות החולים, אנו קוראים לציבור, ובפרט לאוכלוסיות בסיכון, להקדים ולהתחסן נגד שפעת".

לדבריה, ההתחסנות נועדה לצמצם את הסיכון לפגיעה משמעותית מהמחלה. "החיסון מפחית באופן משמעותי את הסיכון לתחלואה קשה ולסיבוכים".