הרב הצבאי הראשי לשעבר, הרב ישראל וייס, התייחס הערב (רביעי) לפסיקה ההלכתית שניתנה לפני כ-22 שנה בעניינם של שלושת נעדרי קרב סולטן יעקוב - זכריה באומל, יהודה כץ וצבי פלדמן - וקבעה כי השלושה אינם בין החיים. דבריו נאמרו בעקבות איתור שרידיו של כץ, יותר מארבעה עשורים לאחר הקרב.

הרב וייס התייחס לפרשה במהלך אירוע השקת ספרו של הרב יעקב רוז'ה, "דרכי חסד ואמת", שנערך במרכז פרס לשלום ולחדשנות ביפו ביוזמת חברה קדישא תל אביב.

בדבריו סיפר כי זמן קצר לאחר שנכנס לתפקיד הרב הצבאי הראשי פנה אליו אביו של זכריה באומל וביקש ממנו להכריע הלכתית בשאלת גורלם של הנעדרים.

לדברי הרב וייס, בעקבות הפנייה הוא והרב רוז'ה קיימו במשך כשנה בירור הלכתי מעמיק של החומר שהיה קיים בנוגע לקרב ולגורלם של השלושה. בתום הבירור פרסמו השניים פסק שלפיו באומל, פלדמן וכץ נהרגו בקרב ואינם בין החיים.

הרב וייס הזכיר כי הפסיקה עוררה באותה תקופה סערה ציבורית וביקורת חריפה כלפי הרבנים שקיבלו את ההכרעה. "לפני 22 שנים קיבלנו בליסטראות על הפסיקה אודות נעדרי סולטן יעקוב", אמר.

"היום הזה התברר שכל הפסיקה הייתה מדויקת. האם כל אותם תוקפים יתנצלו?", הוסיף הרב וייס בעקבות ההתפתחויות האחרונות בפרשה עם השבת שרידו של כץ לישראל.

דבריו נאמרו לאחר איתור עצמותיו של יהודה כץ, שנעדר במשך יותר מארבעה עשורים מאז קרב סולטן יעקוב. קודם לכן הושבו לישראל גם שרידיהם של זכריה באומל וצבי פלדמן.

הספר "דרכי חסד ואמת" של הרב יעקב רוז'ה, שבאירוע השקתו נאמרו הדברים, עוסק בענייני חסד של אמת ובהלכות הקשורות לטיפול בנפטרים. הרב רוז'ה עוסק בתחום זה במשך שנים רבות.