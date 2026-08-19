בישיבת ההסדר כרם ביבנה קיבלו אתמול בהתרגשות ובכאב את ההודעה על איתור שרידיו של רס"ל יהודה כץ, בוגר הישיבה והנעדר האחרון מקרב סולטן יעקב.

במשך 44 השנים שחלפו מאז הקרב נשמר מקומו בישיבה, שבה התפללו לשובו והעבירו את סיפורו מדור לדור.

ראש הישיבה, הרב אהרן פרידמן, שהגיע ללמוד בכרם ביבנה כעשור לאחר הקרב, סיפר כי נוכחותו של כץ הורגשה במקום גם שנים לאחר שנעדר.

"מהרגע שהגעתי לישיבה כתלמיד, תמיד היה כאן מקום ליהודה כץ. הספרים שלו שנשמרו בארונית מיוחדת, המחברות וסיכומי השיעורים שלו, ובמשך שנים נאמרו מדי יום פרקי תהילים בתפילה לשובו".

"בשנים הראשונות אפילו התיק שלו והמיטה הריקה נשארו בחדר", הוסיף הרב פרידמן. "תלמידים שהגיעו לישיבה שנים אחרי הקרב הרגישו שהם חלק ממשפחה שמחכה לו".

לדברי הרב פרידמן, חבריו של כץ תיארו דמות ששילבה בין לימוד תורה לשירות ומסירות לעם ישראל. "יהודה שילב באישיות שלו אהבת תורה ודביקות בלימוד, יחד עם שמחת חיים, מסירות אדירה לעם ישראל ונכונות להקרבה. זו אישיות שאפשר לחנך עליה דורות של תלמידים".

יום לפני יציאתו למלחמת לבנון הראשונה הספיק כץ לסיים מסכת עם החברותא שלו, הרב מרדכי גרינברג, כיום נשיא הישיבה. "למחרת הגיעו האוטובוסים לקחת את החיילים מהישיבה. מכאן הוא יצא למלחמה - מלחמה שרק עכשיו, 44 שנים אחר כך, הוא חזר ממנה", סיפר הרב פרידמן.

במהלך השנים הקימה הישיבה ספרייה לזכותו של כץ וקיימה תחרות מאמרים שנשאה את שמו, לצד התפילות הקבועות לשובו. "היה כאן פצע פתוח במשך 44 שנים", אמר ראש הישיבה.

"גם עכשיו, כשהחזירו את עצמותיו של יהודה, הפצע נשאר. אבל לצד הכאב יש גם נחמה פורתא בכך שהוא חוזר לאדמת הארץ ויובא לקבר שראוי לו", הוסיף. "יהודה הוא חלק מההיסטוריה של הישיבה, וחלק מהדרך שבה תלמידים פוסעים וימשיכו לפסוע".

כץ ז"ל, לוחם השריון שנפל בקרב סולטן יעקב ושרידיו הושבו השבוע לישראל, יובא למנוחות ביום שישי. מסע ההלוויה ייצא מישיבת כרם ביבנה לעבר החלקה הצבאית בבית העלמין בהר הזיתים בירושלים.