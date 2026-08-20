ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בשיחות סגורות, עוד לפני הכרזתו של עופר וינטר על הקמת מפלגה, כי אינו סומך עליו, כך דווח בערוץ i24.

לפי הדיווח, נתניהו הביע חשש מהשפעתה האפשרית של מפלגת וינטר על גוש הימין. "לא סומך על וינטר", אמר בשיחות הסגורות.

נתניהו הציג שני תרחישים אפשריים מבחינתו, "או שישרוף קולות לימין או שייקח קולות מהימין ויעביר אותם לממשלה בראשות אייזנקוט".

הדברים נאמרו כאמור עוד לפני ההכרזה של וינטר על הקמת מפלגה, ועל רקע החשש מפיצול נוסף במפת הימין. ברקע הדברים, וינטר פועל בימים האחרונים לגיבוש מפלגת ימין חדשה ומקיים מגעים עם כמה דמויות לקראת הקמת הרשימה.

בין השמות שאיתם מתנהלות שיחות נמצאים פעיל ההסברה יוסף חדאד וללי דרעי, ששכלה את בנה סעדיה במלחמת "חרבות ברזל" והתמודדה בעבר בפריימריז בליכוד. במסגרת המגעים חדאד צפוי להיות מוצב במקום השני ברשימה.

מוקדם יותר הערב, יהושע שני, אב שכול ויו"ר פורום הגבורה, תקף בחריפות את וינטר, על רקע הדיווחים על הכרזה צפויה מצדו על הקמת מפלגה חדשה. שני הצטרף בכך לקולות נוספים בימין המביעים התנגדות למהלך.

"ישראל נמצאת בתקופה גורלית, וזה מה שהימין צריך עכשיו? עוד מפלגה, עוד אגו, עוד פיצול ועוד סרטון מסתורי כאילו מדובר בטריילר לסדרת מתח?", כתב שני.

בהמשך התייחס שני לעברו הצבאי של וינטר, אך הזהיר מפני השלכותיה של הקמת מפלגה נוספת, "עופר וינטר היה קצין מוערך. אבל הסרטון המביך הזה בעיקר מעורר שאלה פשוטה: מה חסר לימין עוד מפלגה שתגרד כמה מנדטים ותסכן את הגוש?".

שני חתם את דבריו בביקורת על אופן הצגת המהלך ובקריאה שלא לפצל את הימין. "מנהיגות היא לא תאורה דרמטית וצללית על במה. מנהיגות היא אחריות - והאחריות היום היא לא לפצל את המחנה הלאומי", כתב.