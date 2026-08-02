הליכוד בראשות בנימין נתניהו ומפלגת "ישר" בראשות גדי איזנקוט זוכות כל אחת ל-23 מנדטים, כך עולה מסקר כאן חדשות שפורסם הערב (ראשון).

מדובר בעלייה של מנדט אחד לליכוד ושני מנדטים ל"ישר" בהשוואה לסקר הקודם שפורסם בשבוע שעבר.

על פי הסקר, מפלגת "ביחד" בראשות נפתלי בנט יורדת במנדט אחד ל-13 מנדטים, בעוד "הדמוקרטים" בראשות יאיר גולן מאבדת שני מנדטים ויורדת לשמונה.

"עוצמה יהודית" ו"ישראל ביתנו" שומרות על כוחן עם תשעה מנדטים כל אחת, וכך גם ש"ס ויהדות התורה עם שמונה מנדטים לכל אחת.

חד"ש-תע"ל מתחזקת במנדט אחד ועולה לשישה מנדטים ורע"ם נותרת עם חמישה מנדטים. הציונות הדתית נחלשת במנדט אחד ויורדת לארבעה מנדטים בלבד. מפלגת "בית ציוני-המילואימניקים" עוברת את אחוז החסימה ומקבלת ארבעה מנדטים.

לפי חלוקת הגושים, גוש נתניהו שומר גם השבוע על כוחו עם 52 מנדטים. גוש המפלגות בראשות גדי איזנקוט עומד על 57 מנדטים, בעוד המפלגות הערביות זוכות ל-11 מנדטים.

בסקר נבחן גם תרחיש שבו מתמודדות שתי מפלגות ימין חדשות - האחת בראשות גלעד ארדן ויולי אדלשטיין, והשנייה בראשות עופר וינטר. לפי תוצאות הסקר, שתי המפלגות אינן עוברות את אחוז החסימה.