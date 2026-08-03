הודעת כ"ץ על מינוי בר כליפא ערוץ 14

תא"ל (במיל') עופר וינטר מותח ביקורת על שר הביטחון ישראל כ"ץ לאחר ההודעה על הדחת אלוף פיקוד מרכז אבי בלוט.

"האופן בו הודח האלוף בלוט הוא פגיעה קשה באמון הציבור", הדגיש וינטר והוסיף "שר הביטחון במדינת ישראל לא מפטר אלוף בשידור חי. יש לך ביקורת, תקרא לו לבירור. לא זו הדרך. לא כך מייצרים אמון ציבורי".

הוא הוסיף כי "הדיון כאן הוא על סמכות ועל אחריות. חליף הריבון ביהודה ושומרון מבחינת החוק הוא אלוף פיקוד מרכז. אבי בלוט הוא אחד האלופים שפעל יותר מכולם למימוש הריבונות והגנה על ההתיישבות".

ראש מועצת בית אל שי אלון, תקף גם הוא את ההחלטה. "הודעת שר הביטחון בשידור חי, במפתיע וללא תיאום עם הרמטכ"ל היא טעות קשה שפוגעת בהתיישבות ובמאבק בטרור. דווקא בימים שבהם יהודה ושומרון ניצבת מול אתגרים ביטחוניים גדולים, אבי בלוט מוכיח מנהיגות, קור רוח ומחויבות מלאה לבטחון אזרחי ישראל. הדחת אלוף בצה"ל בזמן מלחמה, שמוסר את נפשו למען עם ישראל כדי למנוע את ה-7 באוקטובר הבא ברחבי יו"ש וערי השרון והמרכז - היא חוסר הבנה של המציאות.

יש לי היכרות ארוכת שנים עם בלוט. מדובר בקצין ערכי ומקצוען, לוחם ומפקד שתמיד חותר למגע. לאורך כל שנות שירותו - מהיותו מפקד חטיבת יהודה ועד מפקד אוגדת איו"ש ומפקד פיקוד מרכז - ביטחון ההתיישבות וחיזוק יהודה ושומרון היו נר לרגליו קורא לשר לחזור בו מההחלטה", הוסיף אלון.

אמש, במהלך ראיון בתוכנית "הפטריוטים" הודיע כ"ץ כי החליט למנות את האלוף דדו בר כליפא לתפקיד מפקד פיקוד המרכז.

ההודעה נמסרה במקביל למתקפה של שר הביטחון על האלוף בלוט. כ"ץ התייחס תחילה לסוגיית המעצרים המנהליים וטען כי ביטל את השימוש בהם נגד יהודים. במהלך דבריו התפרצה אחת מצופות הקהל וטענה כי דבריו אינם נכונים, אך השר השיב: "אני ביטלתי את צווי המעצר המנהליים, אף אחד לפני לא ביטל".

בהמשך התייחס לפרשת טל ינון דרדיק החשוד במעשים חמורים ואמר כי לאלוף פיקוד המרכז קיימת סמכות לתחום מגורים, אך לדבריו יש להשתמש בה "באופן מאוד מדוד ובהתאם להמלצות השב"כ".

ההתפרצות לדברים ערוץ 14

לדבריו, "המסלול הנכון הוא לפתוח בחקירה פלילית ואם אין ראיות אז אין, ואם יש ראיות אז להעמיד לדין". עוד אמר כי דרדיק "יכול היום ללכת לבית הוריו, הוא יכול ללכת לכל מקום אחר חוץ מאזור B, אליו הוא רוצה להגיע - כי זה מביא לעימות עם האמריקאים כרגע".

שר הביטחון תקף גם את בלוט ואת הפרקליטות על החלטתם לערער על שחרורו של דרדיק. "אני חלוק עליו - הוא והפרקליטות הגישו ערעור לבית המשפט, בניגוד למדיניות שלי. פניתי בנושא הזה גם לרמטכ"ל. הם עשו את זה בניגוד לעמדתי, זה צעד לא נכון. האלוף צריך לקחת בחשבון את המדיניות שלי - ואני אעמוד על הדבר הזה", אמר.

בהמשך הודיע כ"ץ על מינויו של בר כליפא ואמר: "הודעתי שהחלטתי לממש את ההחלטה - למנות את האלוף דדו בר כליפא לאלוף פיקוד המרכז. כי אני רוצה גם בפיקוד המרכז צה"ל שחותר להכרעה, שפוגע באויבים ושומר על המתיישבים". את דבריו חתם באמירה: "השליטה שלי במערכת - היא שליטה מוחלטת".

יצויין כי לפי מערכת הביטחון, דרדיק מעורב באירוע האלימות בחומסה שבבקעת הירדן בחודש מרץ. לפי המשטרה, במהלך האירוע תקפו יהודים פלסטינים, בהם נשים וילדים, באמצעות אלות, כבלו כמה מהם, ביצעו מעשה מגונה באחד הנפגעים, וארבעה בני אדם נזקקו לטיפול רפואי.

דובר צה"ל הגיב והבהיר: "דברי שר הביטחון לא תואמו עם הרמטכ"ל. האלוף אבי בלוט מפקד על פיקוד המרכז במציאות מורכבת, במקצועיות, באומץ ובהקרבה והוא זוכה לאמון מלא. אין בכוונת הרמטכ"ל להחליף מפקדים בתפקידי מפתח בתקופה רגישה זו ואחת שתלקח החלטה כזו על ידי הרמטכ"ל היא תאושר בהתאם לנהלים".

לשכת כ"ץ הגיבה לסערה: "כבר בסוף חודש אפריל המליץ הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, לשר הביטחון ישראל כ"ץ למנות את אלוף דדו בר כליפא למפקד פיקוד המרכז, ואף ביקש ממנו לראיין אותו לתפקיד. שר הביטחון קיים עם בר כליפא ראיון אישי במהלך חודש יוני, התרשם כי הוא המועמד המתאים ביותר לפקד על פיקוד המרכז, והחליט כעת להודיע על קבלת המלצת הרמטכ"ל ועל המינוי הצפוי בסבב המינויים הבא".

עוד נמסר: "מדיניות שר הביטחון היא לקדם בצה"ל מפקדים בעלי רקורד מוכח של התקפיות והצלחות במלחמת התקומה, בהתאם למדיניות הביטחון אותה מוביל שר הביטחון יחד עם רה"מ בנימין נתניהו".