מתיחות חריפה נרשמת בממשל האמריקני מול עומאן, זאת על רקע חשש גובר בוושינגטון מהעמדה הפרו-איראנית שמפגינה המדינה המפרצית, כך דיווח הלילה (שלישי) העיתון "וול סטריט ג'ורנל".

על פי הדיווח, האיום של הנשיא דונלד טראמפ להפציץ את עומאן במידה וזו "תעמוד בדרכו" נובע מזעם פנימי בממשל, שבו יועציו הבכירים מאשימים את עומאן בנטייה מובהקת לצד איראן.

הדיווח חשף עימות פנימי עמוק בתוך הממשל האמריקני באשר לדרך הטיפול הנכונה מול עומאן. בעוד שחלק מיועציו של טראמפ טוענים כי עומאן מסייעת לטהראן להגיע להסכם גרעין שייטיב עמה, גורמים אחרים בממשל סבורים דווקא כי הקשרים ההיסטוריים של עומאן עם המשטר האיראני מהווים נכס לתהליך התיווך.

"אני לא חושב שהם התנהגו בצורה טובה במיוחד, אבל נטפל בהם בקלות רבה, בדיוק כפי שאנחנו עושים עם אחרים", אמר טראמפ לכתבים אתמול בחדר הסגלגל, מבלי להרחיב על הסיבות המדויקות לזעמו על המדינה המפרצית.

בשבועות האחרונים מקיימות עומאן ואיראן שיחות בנוגע לפתיחתו של מצר הורמוז. למרות קיומם של המגעים הללו, טרם הושגו הסכמות, ואיראן מצידה הציבה שורה של תנאים תוך הבהרה כי תמשיך להחזיק בשליטה על המצר ולגבות תשלומים מספינות העוברות בנתיב השיט.

אין זו הפעם הראשונה שבה טראמפ מפנה את חיציו לעבר עומאן. בחודש יוני דווח כי בוושינגטון מפרשים את מהלכיה של עומאן כעוינים לארצות הברית, והופעל עליה לחץ לתפוס צד ולנתק את יחסיה הדיפלומטיים עם איראן.

באותה עת, ממשל טראמפ אף איים בהטלת סנקציות ואף בהפצצות, וזאת בעקבות הערכת מודיעין מעודכנת שקבעה כי עומאן מתכננת להצטרף לאיראן בגביית מסים מספינות במצר הורמוז.