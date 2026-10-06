פערים בין הסקרים לקלפי או כשל מדגמי? חבר הכנסת ינון אזולאי (ש"ס) התייחס הבוקר (שלישי) לנתוני הסקרים האחרונים ולמערכת הפוליטית המתחממת, ודחה לחלוטין את התחזיות המצביעות על חולשה פוליטית של מפלגתו.

לדברי אזולאי, הסוקרים אינם יודעים לדגום נכון את תנועת ש"ס, המורכבת משילוב ייחודי של בני תורה לצד ציבור מסורתי נרחב בפריפריה שהדוגמים מתקשים לחבר ביניהם.

"כמו בפעמים קודמות, הנתונים הנמוכים בסקרים רק נותנים לנו כוח לעבוד קשה יותר, ובסופו של דבר נביא את המנדטים בקלפי", הצהיר בראיון לרדיו 'קול חי'.

בהתייחסו למפה הפוליטית, יצא אזולאי בהתקפה חריפה נגד מפלגות המרכז-שמאל ובראשן גדי איזנקוט ויאיר גולן, והזהיר מפני השלכות בחירתם.

לדבריו, מפלגות אלו מונעות משנאה לעולם התורה ופועלות להפוך את ישראל למדינת כל אזרחיה, תוך שהוא פוסל שיתוף פעולה איתן כל עוד ברשימותיהם חברים אישים המתבטאים נגד האוטונומיה החרדית. הוא אף הדגיש כי הימנעות מהצבעה כמוה כסיוע פעיל לעליית השמאל לשלטון.