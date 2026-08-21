סוכני ה-FBI עכבו וסיכלו מזימת טרור קטלנית שכוונה נגד בניין הקפיטול של מדינת ניו יורק בעיר אלבני. כך מדווחים כלי תקשורת בארצות הברית.

על פי התלונות הפליליות ומסמכי בית המשפט, ג'סיקה בואי, תושבת המקום בת 35 שהתאסלמה לפני כחמש שנים ונשבעה אמונים לארגון דאעש, תכננה במשך שבועות לפוצץ את המבנה ולפגוע במחוקקים השוהים בו.

במסגרת ההכנות לפיגוע, ביצעה בואי סיורים מוקדמים סביב המבנה, רכשה רכיבים להרכבת חומרי נפץ ואף שקלה להסוות את המטען בתוך שקית משלוחי מזון של חברת DoorDash. במהלך המעקב אחריה, היא שוחחה עם מקור סמוי של הבולשת הפדרלית שהתחזה לפעיל דאעש וביקשה את עזרתו בהכנת המטען.

ביום רביעי נפגשה בואי עם מקורות של ה-FBI, אשר מסרו לידיה אקדח ומטען חבלה מנוטרלים, ומיד לאחר מכן היא נעצרה על ידי כוחות הביטחון.

בכתב האישום מצוטטות הודעות ששיגרה בואי, בהן כתבה כי ברצונה לגרום להרס מרבי בבניין ולהרוג סנאטורים בעת התכנסותם. משיחות שהוקלטו עולה כי היא כיוונה לבצע את התקיפה במועד שבו נוכחות הסנאטורים תהיה בשיאה, כאשר בתכנון נכללו גם מנוסה מהזירה וחזרה עתידית לארצות הברית לצורך ביצוע פיגועים נוספים.

לשאלה מדוע בחרה דווקא בקפיטול המדינתי, השיבה כי יעד מועדף יותר היה הבית הלבן והנשיא, אך ציינה כי מדובר במשימה מורכבת בהרבה.

בעקבות האירוע הודתה מושלת ניו יורק, קת'י הוקול, לכוחות ה-FBI ולמשטרת המדינה על סיכול האיום. הוקול ציינה כי צעדים לחיזוק האבטחה בקפיטול ובמוסדות הממשל כבר ננקטו בתחילת השנה על רקע העלייה באיומים נגד נבחרי ציבור, והדגישה כי אף שאין כעת איום מיידי נוסף, רשויות החוק ימשיכו לפעול בשיתוף פעולה להבטחת שלום הציבור.

בואי עומדת כעת בפני אישום פדרלי בודד, המעמיד אותה בפני עונש מרבי של 20 שנות מאסר, קנס בגובה 250 אלף דולר ושחרור תחת פיקוח למשך כל חייה.

