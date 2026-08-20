סמוטריץ׳ לאיזנקוט: תתחייב שלא תקום מדינה פלסטינית? דוברות

שר האוצר ויו"ר הציונות הדתית, בצלאל סמוטריץ', הגיב בחריפות לביקורת הבינלאומית שמתח שר החוץ הבריטי על אישור תוכניות הבנייה באזור E1.

"שמעתי את הגינוי של שר החוץ הבריטי על ההחלטה שלי לחסל את רעיון המדינה הפלסטינית ולחבר בשטח E1 את ירושלים, בירתנו הנצחית, עם מעלה אדומים מה שלא העזו לעשות קודמיי", אמר סמוטריץ'. "אני רוצה לומר לו בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים: המנדט הבריטי בארץ ישראל הסתיים. אני מסרב להתרשם ולהיבהל מאיומים בסנקציות. אנחנו לא מקבלים תכתיבים ממדינות זרות. אנחנו עושים מה שטוב ונכון למדינת ישראל, כדי לממש את זכותנו ההיסטורית והתנ"כית על ארץ אבותינו וכדי להסיר איומים קיומיים מאזרחינו".

במקביל, ניצל סמוטריץ' את הבמה כדי להציב שורת שאלות נוקבות בפני יו"ר מפלגת "ישר!" גדי איזנקוט בנוגע למדיניותו בכל הקשור ליהודה ושומרון.

"אני קורא מכאן, מהיישוב כדים בצפון השומרון, שגורש לפני 21 שנה וחוזר היום בהתרגשות גדולה להיות מיושב על ידי יהודים, לגדי איזנקוט: אתה מתיימר להיות ראש ממשלת ישראל. האם אתה מוכן לגנות בפה מלא התערבות בוטה וחצופה של ממשלות זרות? האם אתה מוכן להתחייב שלא תעצור את תוכניות הבנייה בE1 האם אתה מוכן להתחייב שהיישובים והחוות שאנחנו מקימים ביו"ש יישארו על עומדם גם בממשלתך? והאם אתה מוכן להתחייב שלא תקום מדינה פלסטינית בתקופתך?", תהה סמוטריץ'.