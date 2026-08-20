הסופר תומר נוימן חושף לראשונה כי הוא האיש שכתב במשך 15 השנים האחרונות תחת שם העט "תה".

החשיפה מגיעה עם צאת ספרו השמיני, "קוראים לי תה", לאחר שבמשך השנים נמנע מלפרסם את שמו, את פניו או פרטים שיחשפו את זהותו.

תחת שם העט פרסם נוימן שמונה ספרים, שלושה מהם הפכו לרבי-מכר. במקביל צבר קהילה של עשרות אלפי קוראים העוקבים אחר כתיבתו ברשתות החברתיות, וייסד את פסטיבל הסופרים הישראלי.

הספר החדש, שבמסגרתו החליט לחשוף את זהותו, הוא רומן אוטוביוגרפי המבוסס על סיפורו של סופר ישראלי שחי במשך 15 שנה מאחורי שם עט. הספר משלב בין אירועים אמיתיים מחייו של נוימן לבין חלקים בדיוניים, באופן שמטשטש במכוון את הגבול בין השניים.

בין היתר מופיעים בספר שיחות עם סופרים מתים, עסקה פאוסטית ומחלת סרטן הלובשת צורה. במרכז העלילה ניצבת מערכת היחסים בין הסופר לבין האישה שרוכשת את שנת היצירה שלו, תוך עיסוק במחירם של חלומות, הצלחה, אהבה ויצירה.

עם חשיפת זהותו הסביר נוימן מדוע החליט לצאת מהאנונימיות לאחר 15 שנה. "במשך 15 שנה נתתי לקוראים להכיר רק את הכתיבה שלי. הרגשתי שהגיע הזמן לספר גם את הסיפור שמאחוריה".

"'קוראים לי תה' הוא הספר האישי ביותר שכתבתי וגם זה שמאפשר לי להיפגש לראשונה עם הקוראים בלי מסכה", הוסיף נוימן.