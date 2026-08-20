מה מביא אותי, ורבים נוספים, לפעול למען הקמתה והרצתה של מפלגה יהודית-לאומית ברגע האחרון לפני הבחירות? מה באה מפלגה זו לייצג בפסיפס הפוליטי הישראלי? האם יש למאמץ זה סיכוי לעבור את אחוז החסימה, או שמא הוא רק יבזבז קולות מהמחנה היהודי-לאומי?

אלו שאלות קשות המטרידות רבים בציבור הישראלי ובציבור היהודי והדתי-לאומי, שחשים כי אין להם בית פוליטי שעמו הם יכולים להזדהות ובו לבחור.

חלקם, כ-53%, בחרו ויבחרו במפלגות הקואליציה; אחרים, כ-47%, מחפשים ואף נודדים למפלגות גוש השינוי, שזיקתן האידיאולוגית רחוקה מלייצג את האידיאה הדתית והיהודית-לאומית. זאת, גם אם כל אחת מהן הציבה ברשימתה דתיים-לאומיים כדי למשוך אליה את קולות הציבור הדתי-לאומי.

מפלגת הציונות הדתית, בראשות שר האוצר בצלאל סמוטריץ', פעלה רבות וקידמה את נושאי ההתיישבות, את הכלכלה בעידן המלחמה, את הדחיפה למהלכים צבאיים מכריעים ועוד דברים טובים. למרות כל זאת, מסיבות שונות, זכתה מפלגת הציונות הדתית באמון של כשליש בלבד מהציבור הדתי-לאומי, ואילו כשני שלישים מהציבור אינם רואים בה את ביתם הפוליטי ותוהים במי לבחור.

חלקם עשויים להכריע ולבחור במפלגות שבהן שולבו נציגים דתיים, אף שמפלגות אלו לא תייצגנה את ערכי הרוח הדתית-לאומית ולא תפעלנה לטובתם, ואולי אף תפגענה ברוח זו בהחלטותיהן אם יעלו לשלטון. למעשה, ניתן למצוא הלימה של כ-6-7 מנדטים שמצאו בעבר את ביתם הפוליטי במפלגות ברוח המפד"ל והבית היהודי ע"ה, וכעת חשים יתומים פוליטיים.

מהי, בתמצית, הרוח היהודית והדתית-לאומית? זו הרוח של אהבת העם, התורה, הארץ והמדינה, הרואה בכל אלה אורגן אחד. ברוח זו היא חינכה ומחנכת את ילדיה ותלמידיה למסור את נפשם למען כלל ישראל - "הננו" למשימות העם לפני עניינינו הפרטיים.

להתגייס לצה"ל כמצווה, גם אם אחרים השתמטו; לעבוד בשיעורים ניכרים בשירות הציבורי, בחינוך וברווחה, גם אם המשכורות אינן בשמיים - פשוט מתוך תחושת שליחות. להגיע בשנים אלו לקריית שמונה, לשלומי וליישובי העוטף, כי זהו הצורך הלאומי כעת.

לחתור לצמצום השסעים בינינו ולהרחבת מעגלי ההסכמה, משום שאהבת ישראל ואחדות ישראל הן ערכים מובילים בחינוך הדתי-לאומי.

עם חמישה ושישה מנדטים עשו בציונות הדתית עבודה נפלאה בתחומים מסוימים, ואילו תחומים אחרים נדרסו על ידי תפיסות עולם אחרות. קשה לייצג, לפעול ולהשפיע מתוך רוחנו היהודית-לאומית הרחבה במישורים רבים, במציאות שבה אין כיום בפסיפס הפוליטי מפלגה ברוח היהודית והדתית-לאומית.

כשני שלישים מהציבור הדתי-לאומי לגווניו מחפשים בית פוליטי ומתפזרים לכל הכיוונים והמפלגות, ובהן גם מפלגות גוש השינוי. באופן זה, קולותיהם עלולים להכריע את מערכת הבחירות לכיוון פחות נאמן לזהותה היהודית והדמוקרטית של מדינת ישראל - 61-59 לטובת גוש השינוי.

אישית, אני תומך בהקמת ממשלה יהודית-ציונית רחבה לאחר הבחירות, מסיבה מרכזית ויסודית: צמצום השסע בעם וחיזוק החוסן הלאומי הרחב, ולו לשם העמידה האיתנה הדרושה לנו יחד לביטחוננו מול אויבינו.

דאגות אלו ותחושת האחריות לאידיאה היהודית והדתית-לאומית ולצביונם של עם ישראל ומדינת ישראל הביאו אותנו להתאמץ ולהשתדל לבנות מפלגה יהודית-לאומית לטובת העם ומדינת ישראל. מפלגה שהביקוש לאמירתה האמונית רחב בציבור הישראלי בכלל ובציבור הדתי-לאומי בפרט.

האם יש סיכוי למפלגה שכזו להתרומם בזמן הקצר ולהביא מנדט, או שמא היא רק תפצל ותבזבז קולות? זו שאלה מצוינת המונחת לפתחנו, וגם עליה אשיב מתוך אחריות לאידיאה הדתית-לאומית, לעם ולמדינת ישראל.

ראשית, יוזמי מפלגה זו לא באו לפלג, אלא לייצג ציבור רחב שחש שאין לו במי לבחור. זו המציאות של האמון הציבורי בשטח זה מספר שנים.

שנית, במציאות שבה נותרו שבועיים וחצי להגשת הרשימות, אין למפלגה כזו, כמו לרוב רסיסי המפלגות שקמו, סיכוי לעבור את אחוז החסימה. משום שאנו ניגשים לסוגיה זו באחריות לאומית ובענווה, אנו מחפשים חיבורים עם מפלגות שיש לנו עמן חפיפה אידיאולוגית, מתוך ענווה ותחושת אחריות.

המטרה היא לתת את הביטוי הפוליטי המרבי שניתן לאסוף באמצעות חיבורים בין מפלגות והתארגנויות ולהשיג את האמון הציבורי המרבי, כדי שנצליח להשפיע טוב יותר מתוך רוחנו היהודית-לאומית על צביון המדינה, ולא להפך. לכן הנפנו דגלים יהודיים-לאומיים: את דגל עם ישראל, את דגל תורת ישראל והזהות היהודית, את דגלה של ארץ ישראל ואת דגל מדינת ישראל - ראשית צמיחת גאולתנו.

מה נעשה אם לא נצליח ליצור חיבורים ומאמצינו יתבררו ביום הגשת הרשימות כמאמצי שווא? לימדונו רבותינו שבדבר שאנו מאמינים בו, חובתנו להשתדל מעשית עד מקום שידינו מגעת.

משם ואילך לא נפגע במאמץ היהודי-לאומי הכללי. מתוך אותה אחריות נבטל את ריצתנו, הבוחרים יתפזרו, ונתפלל לצור ישראל וגואלו שתוצאות הבחירות יהיו טובות לישראל.

הבחירות הקרובות גורליות לעתיד העם והמדינה. עד ימי הגשת הרשימות נתאמץ ונשתדל להצליח בהרחבת הייצוג היהודי-לאומי בכנסת ובממשלת ישראל, מתוך תקווה שראשי מפלגות קיימות והתארגנויות נוספות שצצות, בעלות חפיפה אידיאולוגית, יבינו וינהגו גם הן באחריות ובענווה ויחברו יחד.

לתקן ובשום אופן לא לקלקל; להביא עוד יותר טוב לעם ישראל.