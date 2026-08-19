יהושע שני, אב שכול ויו"ר פורום הגבורה, תקף בחריפות את עופר וינטר, על רקע הדיווחים על הכרזה צפויה מצדו על הקמת מפלגה חדשה. שני הצטרף בכך לקולות נוספים בימין המביעים התנגדות למהלך.

"ישראל נמצאת בתקופה גורלית, וזה מה שהימין צריך עכשיו? עוד מפלגה, עוד אגו, עוד פיצול ועוד סרטון מסתורי כאילו מדובר בטריילר לסדרת מתח?", כתב שני.

בהמשך התייחס שני לעברו הצבאי של וינטר, אך הזהיר מפני השלכותיה של הקמת מפלגה נוספת, "עופר וינטר היה קצין מוערך. אבל הסרטון המביך הזה בעיקר מעורר שאלה פשוטה: מה חסר לימין עוד מפלגה שתגרד כמה מנדטים ותסכן את הגוש?".

שני חתם את דבריו בביקורת על אופן הצגת המהלך ובקריאה שלא לפצל את הימין. "מנהיגות היא לא תאורה דרמטית וצללית על במה. מנהיגות היא אחריות - והאחריות היום היא לא לפצל את המחנה הלאומי", כתב.

ברקע הדברים, וינטר, לשעבר מפקד חטיבת גבעתי, פועל בימים האחרונים לגיבוש מפלגת ימין חדשה ומקיים מגעים עם כמה דמויות לקראת הקמת הרשימה.

בין השמות שאיתם מתנהלות שיחות נמצאים פעיל ההסברה יוסף חדאד וללי דרעי, ששכלה את בנה סעדיה במלחמת "חרבות ברזל" והתמודדה בעבר בפריימריז בליכוד. במסגרת המגעים חדאד צפוי להיות מוצב במקום השני ברשימה.

הבוקר נתלו שלטי חוצות בצבע סגול, המזוהה עם חטיבת גבעתי, ועליהם נכתב "בקרוב יהיה לך למי להצביע, 25 באוגוסט". במקביל פורסם סרטון שבו הודיע וינטר כי יכריז על הקמת המפלגה במרכז שלוה בירושלים.