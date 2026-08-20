הפרשן הפוליטי עמית סגל תקף היום (חמישי) בחריפות את יו"ר ועד עובדי רשות שדות התעופה, פנחס עידן, בעקבות שביתת הפתע בנתב"ג והכאוס שנגרם לנוסעים. עידן הוא גם חבר מרכז הליכוד.

"פנחס עידן הוא בריון ועבריין", כתב סגל. "הגיע הזמן לפרק את הוועד המושחת שלו, שנטפל היום למאה אלף ישראלים תמימים שלא עשו לו דבר".

בהמשך התייחס סגל לטענתו של עידן כי לא התקיימה שביתה, אל מול ההוראה שניתנה לאחר מכן לחזור לעבודה. "פנחס עידן השקרן טען בהתחלה שאין שביתה, וכעת הורה לחזור לעבודה. מדוע לחזור לעבודה אם אין שביתה?", כתב.

סגל הזכיר גם את פעילותו הפוליטית של עידן בליכוד ואת מועמדותו בעבר לכנסת מטעם המפלגה. לדבריו, בידי ראש הממשלה בנימין נתניהו עומדת אפשרות לפעול נגד כוחו הפוליטי של עידן בתוך הליכוד.

"תזכורת: האיש היה מועמד מטעם הליכוד לכנסת ומחזיק במפקד ארגזים מאורגן", כתב סגל. "אם נתניהו רוצה להילחם בו הצעד הכי פשוט הוא להדיח אותו ואת אנשיו מהליכוד בגלל פגיעה בערכי התנועה. הטכנולוגיה קיימת".

סגל אף הפנה לסעיף בחוקת הליכוד שלטענתו מאפשר מהלך כזה. "סעיף 21(א)(ט) לחוקת הליכוד מאפשר את הדחת עידן ומפקד הארגזים שלו מהמפלגה", ציין.

לדבריו, להדחה כזו עשויה להיות השפעה על כוחו הפוליטי של עידן וקבוצתו. "ובזאת ייתם הכוח הפוליטי של הקבוצה הזו שאוחזת את המדינה במקום רגיש", כתב סגל.

ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס לשביתת הפתע ולשיבושים הקשים בנמל התעופה בן גוריון, ושיגר מסר חריף. "נתב"ג ימשיך להיות פתוח ולעבוד כרגיל. מי שיעמוד בדרך - יעוף הביתה", אמר נתניהו.