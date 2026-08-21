הלווית רס"ל יקותיאל יהודה כ"ץ הי"ד צילום: גבי ניומן

בישיבת ההסדר כרם ביבנה החל הבוקר (שישי) מסע הפרידה מרס"ל יהודה יקותיאל כ"ץ הי"ד, הנעדר האחרון מקרב סולטן יעקוב, ששרידיו אותרו והושבו השבוע לישראל לאחר 44 שנים.

בני משפחתו, חבריו, רבני הישיבה, בוגרים ותלמידים התכנסו בבית המדרש שבו למד וממנו יצא למלחמת לבנון הראשונה, שם נישאו דברים לזכרו.

בתום המעמד המשיך מסע הלוויה מן הישיבה בדרכו להר הזיתים בירושלים, שם יובא כ"ץ למנוחות.

מאיגוד ישיבות ההסדר נמסר: "במשך 44 שנים היה יהודה יקותיאל כ"ץ הי"ד חסר למשפחתו, לחבריו, לישיבת כרם ביבנה ולמשפחת ישיבות ההסדר כולה. דורות של תלמידים נולדו וגדלו מאז אותו קרב, אך התפילה להשבתו לא פסקה מעולם.

יהודה גילם בדמותו את היסוד העמוק שעליו נבנה עולם ישיבות ההסדר - החיבור שבין בית המדרש לבין האחריות לעם ולארץ; בין העמל בתורה לבין הנכונות לעזוב ברגע אחד את הספרים, ללבוש מדים ולצאת להגנת ישראל. אנו מחבקים את משפחת כ"ץ, את חבריו ואת משפחת ישיבת ההסדר כרם ביבנה".

צילום: דוברות מועצת חבל יבנה

צילום: דוברות מועצת חבל יבנה

צילום: דוברות מועצת חבל יבנה

צילום: דוברות מועצת חבל יבנה

צילום: דוברות מועצת חבל יבנה

צילום: גבי ניומן

צילום: גבי ניומן

צילום: יוסי זליגר, TPS

צילום: יוסי זליגר, TPS

צילום: יוסי זליגר, TPS

צילום: יוסי זליגר, TPS

צילום: יוסי זליגר, TPS

צילום: יוסי זליגר, TPS

צילום: יוסי זליגר, TPS

צילום: יוסי זליגר, TPS

צילום: יוסי זליגר, TPS

צילום: יוסי זליגר, TPS