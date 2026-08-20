סיכום שיעור נדיר שכתב יהודה כ"ץ, מנעדרי קרב סולטן יעקב שעצמותיו אותרו לאחר 44 שנים, חושף דברים שכתב בצעירותו על מסירות נפש, הנופלים במלחמה וקידוש השם.

מדובר בסיכום שערך כ"ץ לשיעור שמסר הרב עוזי קלכהיים זצ"ל בו' תשרי תש"מ. בדברים שסיכם עסק הרב קלכהיים במעלתם של מי שנהרגו על קידוש השם ובמשמעות הרוחנית שמותם מטיל על החיים.

"כל הנהרג על קידוש השם אין כל בריה יכולה לעמוד במחיצתם - הגיעו למדרגה של פרישות עליונה", נכתב בסיכום השיעור. "הקרובים ביותר של הקב"ה הם הקדושים שנהרגו על קדושת השם".

בהמשך מופיעים דברים הנוגעים במפורש לנופלים במלחמה ולחובה שמסירות נפשם יוצרת אצל מי שנותרו בחיים.

"הנופלים במלחמה על ידי קידוש השם - זה מחייב אותנו לשינוי באורח החיים שלנו, וממילא תבוא מהם גם השפעה", כתב כ"ץ בסיכום השיעור.

הדברים מקבלים משמעות מיוחדת כעת, לאחר איתור עצמותיו של כ"ץ, יותר מארבעה עשורים לאחר שנעדר בקרב סולטן יעקב. כ"ץ עצמו היה תלמיד ישיבת כרם ביבנה ולוחם שריון, ודמותו תוארה בימים האחרונים בידי חבריו ורבותיו כתלמיד חכם צעיר ומצטיין, שהקדיש חלק ניכר מזמנו ללימוד תורה ולעבודה רוחנית.