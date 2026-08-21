צעד משמעותי לפיתוח התיירות באזור גוש עציון: מועצה מקומית אפרת, בשיתוף פעולה עם החטיבה המרחבית עציון, השלימה בהצלחה פיילוט ראשון לפתיחת בריכות שלמה לקבוצות מטיילים מאורגנות.

עד כה, כניסת קבוצות למתחם דרשה תיאומים מורכבים, אולם בעקבות החלטת ממשלה שהקצתה 10 מיליון שקלים להנגשת האתר באופן קבוע, הוחל במתכונת חדשה. במסגרת השלב הנוכחי, מפורסמים תאריכים מוגדרים מראש - כרגע אחת לשבוע - המאפשרים כניסת קבוצות בהרשמה מוקדמת דרך סוכני תיירות, מדרשות ומורי דרך, כשהיעד הסופי הוא פתיחה חופשית ויומיומית לכלל הציבור.

ראש מועצת אפרת, דובי שפלר, הסביר את המהלך: "אמנם כבר שנתיים קיים שיתוף פעולה הדוק בינינו לבין הצבא להכנסת קבוצות אל האתר החשוב הזה, אבל כדי שיהפוך לאתר תיירות של ממש שיגלם את הפוטנציאל התיירותי האדיר שטמון במפעל אספקת המים לירושלים של ימי הבית השני זה לא מספיק. אירוע שאותו מארגנת המועצה המקומית הוא נחמד וחשוב, אבל זו לא תיירות. תפקידנו כרשות לסלק חסמים ולאפשר לשוק התיירות לעשות את שלו.

לכן לאחרונה תיאמנו עם מפקד חטיבת עציון פרסום של תאריכים, כרגע אחת לשבוע, שבהם יוכלו סוכני תיירות, מדרשות טיולים ומורי דרך להכניס קבוצות מאורגנות למתחם בריכות שלמה. זהו רק שלב ראשון, כאשר היעד הסופי הוא להגיע למצב שהמקום פתוח בכל יום למטיילים בצורה חופשית".

יועץ התיירות של המועצה, חזקי בצלאל, ציין כי כבר בסיור הראשון השתתפו שתי קבוצות ממדרשות לצד קבוצת תיירים מארצות הברית.

סיור באתר בריכות שלמה צילום: באדיבות המצלם

איב הרו, מורת דרך ותיקה המתמחה בהדרכת תיירים דוברי אנגלית, סיפרה: "שנים אנחנו מחכים לבשורה הזאת. לבריכות שלמה יש פוטנציאל תיירותי אדיר ובגלל טעות די מטופשת של אדריכלי הסכמי אוסלו הן סומנו כשייכות לרשות הפלסטינית אפילו שהן צמודות לעיר אפרת. התיירים שנכנסו איתי היום התרגשו בצורה בלתי רגילה. המגע הישיר עם שרידי מערכת המים המפוארת של ירושלים מימי המקדש היא מוצר תיירותי פשוט בלתי נתפס. צוות צילום מטקסס שניצל את ההזדמנות והצטרף לסיור שלנו היום פשוט יצא מגדרו. קשה להם להבין איך זה שעד היום לא חשפנו אתר כזה לצופים בעולם כולו. הקשר ההיסטורי של העם היהודי ליהודה ושומרון הוא כל כך חזק, ביקור באתר כזה ממחיש אותו בצורה מאוד ויזואלית וחוויתית".

הרו הוסיפה והתייחסה למגמה הרחבה יותר באזור. "כאשר האתר הזה יפתח באופן סדיר, אין ספק שהוא ימשוך מידי שנה מאות אלפי מבקרים מהעולם. זה נכס היסטורי מדהים. אומנם תושבי אפרת וגוש עציון כבר מבקרים במקום מזה שנתיים, אבל עכשיו סוף סוף אני יכולה כמורת דרך לתאם עבור המטיילים שלי סיורים במקום. שיתוף הפעולה הזה עם המועצה וצה"ל כל כך חשוב. אנחנו, אנשי המקצוע, מבינים את המוצר שלנו ואת השוק ויודעים איך להביא את התיירים. מה שהרשויות צריכות לעשות זה פשוט לאפשר לנו לעבוד ולהוריד חסמים. מה שהמועצה וחטיבת עציון עושים פה הוא פשוט צעד היסטורי נכון כדי לחזק פה את ענף התיירות. בשנים האחרונות אני רואה שגם משרדי הממשלה מתחילים להבין את הפוטנציאל התיירותי האדיר של האזור שלנו. זה קורה גם במשרד המורשת וגם במשרד התיירות וכן במשרד האוצר שנלהב לממן את כל זה. החלטת הממשלה שהתקבלה לאחרונה להשקיע יותר מ-100 מיליון שקל באתרי התיירות ביהודה ושומרון היא בהחלט בשורה גדולה מאוד. ככה בדיוק זה צריך להיות- גורמי השלטון צריכים לאפשר ולבסס תשתיות ואנחנו כבר נדע איך לעבוד".

את הקבוצה הגדולה ביותר בפיילוט ארגנה מדרשת הרי גופנא שבנוה צוף, והדרכתה בוצעה על ידי ד"ר עזריאל יחזקאל, שחקר את מפעל המים הקדום במסגרת הדוקטורט שלו.

בריכות שלמה צילום: באדיבות המצלם

שאול אריאל, רכז ההדרכה במדרשה, סיכם: "היה מדהים לראות את ההיענות הגדולה ואת ההרשמה לטיול שארגנו, וכל זה בהתראה קצרה מאוד. בשבילנו דור המדריכים הצעירים בריכות שלמה הוא עוד אחד מאותם אתרים שעליהם שמעו סיפורים מיתולוגיים מהמדריכים הוותיקים. מאז הסכמי אוסלו מקומות כמו ארמונות החשמונאים בריכות שלמה וסבסטיה הפכו למקומות שהיה מורכב מאוד להביא אליהם מטיילים. עכשיו נושבת רוח חדשה. ואלה לא רק מטיילים. אחרי שנים רבות פתאום קם דור של חוקרים חדשים שמביאים הישגים מחקריים חדשים. השילוב בין המחקר פורץ הדרך של עזריאל לביקור פיזי בשטח שבו המטיילים חשו וראו מקרוב את הדברים היה חוויה מדהימה. התגובות של המטיילים יוצרות אצלנו תיאבון גדול והמדרשה כבר מתחילה לארגן ביקורים נוספים".