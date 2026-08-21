הבהרת השגריר האקבי

שגריר ארה"ב בישראל מייק האקבי התייחס בריאיון מיוחד לערוץ 7 לדברים שכתב בעקבות האירועים בכפר קוסרה, שבהם כינה את הפורעים היהודים "טרוריסטים ישראלים".

האקבי הסביר מדוע בחר להשתמש במונח "טרור", אך במקביל יצא נחרצות נגד הניסיון להציג את המעשים כ"אלימות המתנחלים" והדגיש כי האחראים להם אינם מייצגים את מאות אלפי הישראלים החיים ביהודה ושומרון.

בתחילת הדברים סיפר האקבי על הקשר שלו לאזור ואמר, "אני אכן אוהב את האדמה הזו. 80% מהתנ"ך התרחש ביהודה ושומרון". לדבריו, מדובר ב"חלק חשוב מההיסטוריה של ישראל והרקע המקראי של ישראל".

כשנשאל אם הוא מבין את מי שהופתעו ואף נעלבו מהשימוש שלו במונח "טרוריסטים", השיב האקבי, "ובכן, זה באמת טרור כשאתה מנסה לשנות את ההתנהגות של אנשים באמצעות מעשי הפחדה, מעשי אלימות". הוא הוסיף כי כאשר שורפים רכוש, פולשים לבתים וגורמים לאנשים לחשוש לחיות בביתם או שילדיהם ישחקו בחצר, "איך עוד אפשר לקרוא לזה? זה טרור".

האקבי הדגיש כי לשיטתו אין צורך ברצח כדי שמעשה ייחשב לטרור. "אתה לא חייב לרצוח מישהו כדי להטיל עליו טרור", אמר, והוסיף כי כאשר פשע מטיל אימה על בני אדם ומשנה את התנהגותם, "הוא הופך לטרור".

עם זאת, השגריר ביקש להפריד באופן חד בין המעורבים באירועים לבין כלל הישראלים החיים ביהודה ושומרון. "יש חצי מיליון אנשים שחיים ביהודה ושומרון שהם ישראלים", אמר, והוסיף כי לפי הערכות שקיבל ממקורות בצבא ובמשטרה, ייתכן שמדובר ב-300 בני אדם ועד 500 לכל היותר שעוסקים בפעילות הזו.

לדבריו, רבים מאותם אנשים, "אם לא רובם", כלל אינם מתגוררים ביהודה ושומרון. "הם גרים בחוץ. הם פשוט נכנסים פנימה והם עושים צרות", אמר האקבי, שהוסיף כי בעיניו אותה "חבורה קטנה" גורמת נזק למוניטין של ישראל ושל העם היהודי באמצעות מעשים פליליים.

האקבי גם דחה במפורש את המונח "אלימות המתנחלים". "אני לא אוהב להשתמש במונח 'אלימות המתנחלים', כי אני אומר שאלה לא מתנחלים, אלה מערערים את ההתנחלות", אמר.

לדבריו, אותם גורמים "מערערים את האזור" ומקשים דווקא על תושבי יהודה ושומרון. האקבי אמר כי הם "מקשים על האנשים הטובים שחיים שם לחיות בשלום ולגדל את משפחותיהם כישראלים".

האם ארה"ב תומכת בריבונות? השגריר האקבי: אסור לי להביע את דעתי האישית

בהמשך הריאיון נשאל האקבי על האפשרות של ריבונות ישראלית ביהודה ושומרון ועל עמדתו האישית בנושא. הוא השיב כי אחד האתגרים בתפקיד השגריר הוא ש"אין לי אפשרות לחוות דעה אישית", והסביר, "תפקידי הוא ליישם את המדיניות האמריקאית".

האקבי הוסיף כי כאשר המדיניות האמריקנית נמסרת לו, תפקידו הוא לתמוך בה. כשנשאל אם המדיניות האמריקנית כיום היא להתנגד למהלך של ריבונות, השיב כי להבנתו המדיניות היא "לשמור כמה שיותר על הסדר באזור ולנסות לעשות כל שביכולתנו כדי שלא נראה הסלמה של סכסוך, אלימות ואי-סדר".