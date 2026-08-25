מחלקת המדינה של ארצות הברית הודיעה כי היא משיקה את תוכנית "תגמול לצדק" ומציעה פרס כספי של עד 10 מיליון דולר, בנוסף לאפשרות למתן מקלט מדיני, תמורת סיוע ומידע על מפקדים בכירים במשמרות המהפכה של איראן.

היוזמה האמריקנית מתמקדת בחמישה אישים מרכזיים בצמרת הביטחונית של טהרן: מפקד משמרות המהפכה אחמד וחידי, עלי עבדולאהי העומד בראש המפקדה המרכזית, סעיד אגאג'אני מפקד מערך הכטב"מים של זרוע האוויר והחלל, חמיד-רזא לשגריאן, ראש פיקוד הסייבר והאלקטרוניקה ומג'יד ח'אדמי, המכהן כמפקד ארגון המודיעין של משמרות המהפכה.

מעמדו של וחידי בצמרת הפיקוד האיראנית התחזק במידה ניכרת במהלך החודשים האחרונים. לפי דיווחים, הוא שימש גורם מרכזי בדחיפת ההחלטה בטהרן לשיגור מתקפות הטילים לעבר ישראל, ואף הפגין עמדות ניציות וקשיחות במיוחד במסגרת המגעים והממשקים מול וושינגטון.

זו אינה הפעם הראשונה שבה מופעל מנגנון מזגו זה. בעבר כבר הציעה התוכנית סכומים של עד 10 מיליון דולר ואפשרויות מעבר מדינה עבור מידע שהוביל לתפיסתם של גורמים בכירים אחרים בהנהגה האיראנית.

ברשימת היעדים שנכללו בעבר בתוכנית ניתן למצוא את המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, שמונה לתפקידו בעקבות חיסול אביו בתחילת המלחמה, עלי אסער חיג'אזי ששימש כסגן ראש לשכתו של המנהיג העליון הקודם, יחיא רחים ספבי יועץ צבאי בכיר למנהיג העליון ושר הפנים האיראני אסכנדר מומני, לצד דמויות נוספות במשטר.