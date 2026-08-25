פרשת כי תבוא מציבה את התודה במרכז באופן כמעט מפתיע. לאחר הכניסה לארץ, כאשר האדם קוצר את פרי עמלו, הוא אינו מסתפק בהנאה מן היבול.

הוא לוקח את ראשית הפרי ומביא אותו למקדש, ובמילים המתארות את תולדותיו הוא אומר: "הגדתי היום לה' אלוקיך כי באתי אל הארץ". טקס הביכורים מחייב את האדם לעצור דווקא ברגע ההצלחה, לזכור מה עבר עליו ולהכיר בכך שהשפע הנוכחי לא התחיל ברגע שבו הפרי נקטף.

דווקא כאשר האדם עומד עם הפרי ביד, התורה מבקשת ממנו לעצור ולהכיר טובה. לפני שהאדם רץ אל היעד הבא, הוא מניח את הסל, שם ליבו אל כל הטובה שה' הרעיף עליו, ואומר תודה.

המחקר המודרני מצא שיש קשר בין מה שמתרחש בתודעה לאופן שבו הגוף מגיב ללחץ. מחקרים מצביעים על קשר בין תחושת הכרת תודה לבין האופן שבו הגוף מגיב למצבי לחץ. סקירה שיטתית משנת 2023, שכללה 19 מחקרים ו-3000 משתתפים, מצאה עדויות לכך שהתערבויות הקשורות להכרת תודה עשויות להשפיע לטובה על היבטים פסיכולוגיים והתנהגויות בריאות, ואף על מדדים קרדיווסקולריים מסוימים.

אחד המחקרים המעניינים נערך בקרב מבוגרים בריאים. המשתתפים עברו מטלה מתמטית שנועדה ליצור לחץ, ובמקביל נמדדו לחץ הדם והדופק שלהם. החוקרים מצאו כי לנחקרים שדיווחו על רמה גבוהה של הכרת תודה ,הייתה תגובה מתונה יותר של עליית לחץ הדם הסיסטולי בזמן בצוע מטלת הלחץ.

בשנים האחרונות, החלו חוקרים לבדוק מה קורה לגוף ולנפש כאשר אדם מתרגל באופן לתת תשומת לב לדברים הטובים בחייו. המחקרים מצביעים על קשר מעניין בין תרגול של הכרת הטוב לבין מדדים שונים של רווחה נפשית, שינה, לחץ ותגובות פיזיולוגיות למצבי מתח.

באחד המחקרים האקראיים שנערכו בבריטניה השתתפו מאות נשים צעירות, שחולקו לקבוצות שונות. במשך שבועיים התבקשה אחת הקבוצות לבצע התערבות שהתמקדה בהכרת תודה. בסיום נמצאו אצלן שיפור באיכות השינה ובתחושת האופטימיות, וכן ירידה בלחץ הדם הדיאסטולי.

הקשר לשינה מעניין במיוחד. בחמישה מחקרים בהם נבדקה איכות השינה ,היה שיפור סובייקטיבי באיכות השינה בעקבות התערבויות של הכרת תודה. והרי אדם שמסיים את היום כשהוא עסוק רק במה שחסר ובמה שמדאיג אותו, עלול להמשיך את אותו סיבוב מחשבות גם במיטה. 'להגיד בבקר חסדך ואמונתך בלילות'. הכרת הטוב יכולה להוסיף לתמונה עוד שכבה: לצד החושך יש המון אור.

במחקר אקראי שנערך בקרב אנשי מקצוע רפואיים בחמישה בתי חולים, המשתתפים בקבוצת הכרת התודה התבקשו לכתוב פעמיים בשבוע במשך ארבעה שבועות על אירועים בעבודתם שעליהם הם מודים. בהשוואה לקבוצת הביקורת, נמצאה אצלם ירידה בתסמיני דיכאון ובתחושת המתח גם במעקב של שלושה חודשים. דווקא בעולם הרפואי, שבו היום יכול להיות מלא כאב, אחריות, תורנויות ובשורות קשות, היכולת לזהות גם רגעים של הצלחה, קשר אנושי ומשמעות עשויה להיות בעלת חשיבות.

לעניות דעתי, ההסבר לתצפיות הנ"ל הוא די פשוט. אדם שמתרגל לזהות את מה שטוב בחייו עשוי להיות קשוב יותר לשינה, לקשרים החברתיים, לפעילות גופנית ולשמירה על בריאותו. בעולם הרפואה אנחנו יודעים למדוד דופק, לחץ דם, סוכר, וריווי חמצן. אבל יש דברים חשובים שאינם מדידים, ביניהם תחושת משמעות, קשרים חברתיים, אמונה והיכולת לומר תודה.