טירוף "זושא": הצמד שמשגע את המגזר החסידי עם מיליוני מאזינים

השמות שלמה גיסין וזכריה גולדשמידט אולי לא אומרים הרבה לציבור הרחב, אך מדובר בצמד מוזיקלי פופולרי ממנהטן שמנגן פולק-סול וכבר סחף מיליונים.

חברי הצמד המוזיקלי "זושא" הפכו במרוצת הזמן לסלבס לכל דבר ועניין, כאלה שלא יכולים לצעוד שני צעדים במרחב הציבורי מבלי לעורר סביבם המולה אוהדת.

בשבוע שעבר הם הגיעו לארץ והספיקו לעשות סולד אאוט לשלוש הופעות. בערב שבת שעברה, התקבצו מאות עוברים ושבים סביב השניים, בעלי מראה חסידי מובהק, ולא מפסיקים לשלוף טלפונים ניידים לצילומי סלפי.

מדובר בשני מוזיקאים ילידי ניו יורק שגדלו בבתים יהודיים אורתודוקסיים-מודרניים. הם נפגשו בתקופת לימודיהם באוניברסיטה, שם נחשפו לתנועת החסידות ולתפיסה הדוגלת בעבודת השם מתוך שמחה, דבקות ונגינה.

מאז שנת 2013 הם יוצרים יחד סגנון ייחודי המשלב בין פולק עממי, מוזיקה אלקטרונית וניגונים חסידיים בשפות עברית, אנגלית וארמית.

החיבור המיוחד הזה הצליח לבנות סביבם קהל נאמן, להוציא שירים רבים ובאחרונה אף סינגל עם הזמר עקיבא והם עומדים לקראת הוצאת שיר משותף עם ישי ריבו.

הפריצה הגדולה שלהם אל לב הקונסנזוס הישראלי הגיעה בין היתר בזכות הלהיט "Daven-in", שזכה לחשיפה נרחבת בעקבות סרטון מיוחד שפורסם במהלך ימי החנוכה. בסרטון נראו מאות בני אדם מכל גווני הקשת הישראלית מתקבצים ברחובות ירושלים ושרים יחד את מילות השיר. השיר אף נכנס בהמשך לפלייליסט של תחנת הרדיו גלגלצ ולהופיע בה.