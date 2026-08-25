כוחות של המשטרה הצבאית, כשהם לבושים בגדים אזרחיים, פשטו אמש (שני) בסביבות השעה 23:00 על בית משפחה בקריית שמואל שבקריות, ועצרו את שמואל קלדרון, בן 22, בוגר ישיבת "הרב פארי" בחיפה.

על פי דיווח ארגון "עם קדוש", המלווה את סוגיית גיוס בני הישיבות, קלדרון הועבר מיד לאחר מעצרו למחנה המעצר הצבאי בג'למי.

במהלך הלילה הצליח הצעיר ליצור קשר עם בני משפחתו ועדכן אותם במצבו. בהנחיית הארגון, הוא שוחח מיד עם עורך דין וקיבל ממנו ייעוץ משפטי ראשוני לקראת ההליך המשפטי הצפוי לו. במהלך היום צפוי קלדרון להיות מועבר לכלא הצבאי נווה צדק (כלא 10) ולהתייצב בפני שופט צבאי.

בארגון "עם קדוש" ציינו כי מדובר באירוע חריג שכן בתקופה האחרונה לא נרשמו מעצרים דומים של עריקים בבתי משפחות ביישובים עירוניים.

המקרה הקודם המוכר לארגון התרחש לפני כחודש וחצי בבאר שבע, אז נעצר בביתו ניתאי דהאן. גורמים בארגון מעריכים כי אופן המעצר - שהתבצע בשעה מאוחרת בתוך בית המשפחה - צפוי להצית מחדש גל של מחאות והפגנות נגד אכיפת חוק הגיוס על תלמידי ישיבות.

מארגון "עם קדוש" נמסר בתגובה: "היהדות החרדית מצויה תחת רדיפה קשה של רשויות השלטון, המשליכים בחורים יקרים לכלא כאחרוני הפושעים ללא שעברו כל עבירה חוקית אך ורק עקב רצונם לשמור על חיי תורה ומצוות ולשקוד על התורה. היהדות החרדית תעמוד כחומה בצורה מול הרדיפה הקשה ותגן בכל דרך אפשרית על הבחורים היקרים".