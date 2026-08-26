עוד מפלגה, עוד "מרד חרדי": מה עומד מאחורי ההתארגנויות החדשות? איציק ברנדויין מסביר

אם לשפוט לפי הכותרות של השבועות האחרונים, הפוליטיקה החרדית נמצאת על סיפה של רעידת אדמה.

עוד מפלגה חדשה, עוד התארגנות של חרדים עובדים, עוד צעירים שמאסו בפוליטיקה הישנה, ועוד מישהו שמסביר שיש מאחוריו אלפי חרדים שכבר לא מרגישים מיוצגים על ידי ש"ס ויהדות התורה.

אבל בין הכותרות לבין מה שקורה בפועל יש פער לא קטן. ואם צריך להמר, גם הפעם הפוליטיקה החרדית לא עומדת בפני רעידת אדמה.

לא משום שאין תסכול בציבור החרדי. יש, והרבה. יש חרדים שכועסים על נציגיהם בכנסת, צעירים שמרגישים שהפוליטיקה החרדית כבר לא מדברת בשפה שלהם, ויש ציבור לא קטן של חרדים עובדים, משרתים, אקדמאים ומודרניים, שכבר מזמן לא נכנסים בדיוק למשבצת שהפוליטיקה החרדית הישנה הכינה עבורם.

אבל הפער שבין תסכול ציבורי לבין כוח פוליטי ממשי הוא גדול. למעשה, כמעט בכל מערכת בחירות מוכרים לנו מחדש את אותו סיפור, רק עם שחקנים אחרים. פעם זה הפיצול בין הליטאים לחסידים, פעם אלה הספרדים שמאסו בש"ס, פעם החרדים העובדים, פעם הפלג הזה והקהילה ההיא, ופעם אלה הצעירים החרדים שעומדים, כך מספרים לנו, לערוק בהמוניהם לבן גביר.

תמיד יש "דרמה ברחוב החרדי", תמיד מישהו מזהה "שבר היסטורי", ותמיד מגיע האיש התורן שמספר לתקשורת שיש מאחוריו אלפי מצביעים.

אלא שאז מגיע רגע המבחן. לפעמים אלה הבחירות עצמן ולעיתים כבר הסקרים שמקדימים אותן, והמהפכה שנראתה דרמטית כל כך בכותרות מתגלה כקטנה בהרבה בקלפי.

הסיבה לכך קשורה, בין היתר, במבנה הייחודי של הפוליטיקה החרדית. רובו הגדול של הציבור החרדי אינו בוחר את נציגיו בפריימריז, אינו מתפקד למפלגה כדי להשפיע על הרשימה ואינו קובע מי יוצב במקום השלישי או השביעי.

המפלגות החרדיות נשענות במידה רבה על הנהגה רבנית, שביום פקודה עדיין מחזיקה בכוח אלקטורלי משמעותי שיודעת להביא מצביעים לקלפי. עד היום, אף קבוצת ווטסאפ של "חרדים חדשים" לא באמת הצליחה להחליף את הכוח הזה.

אז בשביל מה כל הרעש? כי בפוליטיקה לא תמיד צריך להחזיק בכוח ממשי - לפעמים מספיק לגרום לאחרים להשתכנע שהכוח הזה נמצא בידיך.

אחרי חודש של כותרות על "המפלגה החדשה שמאיימת על גפני ודרעי", מי שעמד בראש ההתארגנות כבר אינו נתפס כעוד פעיל. הוא הופך ל"מנהיג ציבור", ולפחות על הנייר מגיע לשולחן המשא ומתן כשמאחוריו אלפי קולות פוטנציאליים.

ייתכן שביהדות התורה או בש"ס לא יציעו לו מקום, אבל כשהוא יפנה לבן גביר, לסמוטריץ' או לכל פוליטיקאי אחר שמעוניין בעוד כמה אלפי קולות, הוא כבר יוכל להגיע עם תיק מלא בכותרות שמספרות עד כמה הוא משמעותי.

ולפעמים, זו מלכתחילה המטרה. לא בהכרח לבנות מפלגה שתתמודד עד הסוף ותעבור את אחוז החסימה, אלא לצבור כוח פוליטי ותדמיתי שאפשר יהיה לתרגם בהמשך למעמד, להשפעה או למקום במסגרת קיימת.

לכן, בפעם הבאה שמתפרסמת כותרת על מפלגה חרדית חדשה, כדאי לקרוא אותה בפרופורציות המתאימות. התסכולים בחברה החרדית אמיתיים, השינויים שהיא עוברת משמעותיים, וייתכן שיום אחד הם גם ישנו מן היסוד את הפוליטיקה החרדית.

אבל עד שזה יקרה, לא כל מי שמכריז על מפלגה חדשה באמת מתכוון להגיע איתה לקלפי - ולא כל מי שמנהל קבוצת ווטסאפ מחזיק בכוח שמסוגל להכניע את גפני ואת הרבנים.