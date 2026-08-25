הרשויות במדינת ניו יורק פרסמו אזהרה חריגה ודחופה בעקבות גל פניות חשודות המכוון כלפי ניצולי שואה ובני משפחותיהם. מאחורי הפניות עומדים גורמים המתרפקים לכאורה על זכר השואה, אך בפועל מפעילים הונאה מתוחכמת במטרה לדלות פרטים אישיים ופיננסיים רגישים.

הפרשה נחשפה לאחר שמחלקת השירותים הפיננסיים של מדינת ניו יורק קיבלה דיווחים על מכתבים המופצים בשם גוף פיקטיבי בשם "Claims Holocaust Jewish Center" ("המרכז היהודי לתביעות שואה").

במכתבים הללו בושרו הנמענים כי הם עשויים להיות זכאים לכספי פיצויים והשבת רכוש, והוזמנו ליצור קשר עם הארגון כדי לממש את זכויותיהם. ואולם, בדיקה מהירה של הרשויות העלתה כי מדובר בגוף ללא כל אישור, חוקיות או אחיזה במציאות.

מושלת ניו יורק, קאת'י הוקול, גינתה את המעשה בחריפות והגדירה אותו כאחד ממעשי ההונאה השפלים ביותר, המנצלים במכוון את מצוקתם של ניצולי השואה ואת זכויותיהם ההיסטוריות.

עם גילוי הפרשה, פעלו מחלקת השירותים הפיננסיים וגורמי אכיפת החוק מול ספק האחסון של האתר ששימש את המתחזים, והצליחו להוריד ולהסיר אותו מן הרשת.

גם ועידת התביעות פרסמה הודעת הבהרה נחרצת ובה הדגישה כי אין לה שום קשר ארגוני או מנהלי לגוף המתחזה. בוועידה שבו והזכירו לציבור כי הליך הגשת הבקשות לתכניות הפיצויים הרשמיות הוא חינמי לחלוטין, וכי הניצולים אינם נדרשים בשום שלב לשלם עמלות או לשכור את שירותיהם של עורכי דין ומתווכים בתשלום.

על פי פרטים שהגיעו לידי הרשויות, מכתבי עוקץ דומים החלו להגיע גם למשפחות באזורים נוספים בארצות הברית, בהם אטלנטה.

בחלק מהמכתבים צוין כי שמות המשפחה של הנמענים אותרו ברשימות זכאים, ונמסרה כתובת בוונקובר שבקנדה - שלבדיקת הרשויות התבררה ככתובתו של המרכז הקהילתי היהודי המקומי, שאין לו כל קשר למעשה. בארגונים היהודיים בארה"ב שבים וקוראים לציבור לגלות ערנות מרבית, להימנע ממסירת מספרי חשבון בנק, פרטי זהות או מידע רגיש לגורמים אלמונים הפונים מיוזמתם, ולוודא את אמינות הפניות אך ורק מול מקורות מוסמכים ומוכרים.

ברשויות המדינה מזכירים כי בניו יורק פועל מאז שנת 1997 משרד ייעודי ורשמי המעניק ללא תשלום סיוע משפטי ומנהלי לניצולי שואה ויורשיהם, במטרה לסייע להם בהשבת כספים שהופקדו בבנקים, תגמולי ביטוח ורכוש תרבותי שנגזל בידי הנאצים.