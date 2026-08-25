לוחמי הימ"מ עצרו היום חשודים במעורבות ברצח ראש המאפיה הקווקזית יאניס יושבייב, שנורה למוות ביום ראשון בקיסריה.

המעצרים בוצעו בחדרה בתום מצוד ובהכוונה מודיעינית של היחידה המרכזית במחוז חוף. חקירת הרצח הוטלה לאחר האירוע על ימ"ר חוף.

יושבייב נורה למוות באמצעות אקדח, ובעקבות הרצח החלו חוקרי ובלשי היחידה בפעילות לאיתור החשודים במעשה.

במשטרה מסרו כי פעילות מודיעינית משמעותית של ימ"ר חוף הובילה לאיתור החשודים. לפני זמן קצר פעלו בחדרה לוחמי הימ"מ, היחידה הלאומית ללוחמה בטרור של משטרת ישראל, ועצרו את החשודים במעורבות ברצח.

החשודים שנעצרו הועברו להמשך חקירה בימ"ר חוף. בשלב זה נמשכת החקירה בניסיון להגיע לכלל המעורבים באירוע.

מפכ"ל המשטרה, רב-ניצב דני לוי, עקב מקרוב אחר התקדמות החקירה. לאחר המעצרים שיבח את פעילות לוחמי הימ"מ ושוטרי ימ"ר מחוז חוף שהובילה למעצר החשודים.

במשטרה הבהירו כי החקירה נמשכת גם לאחר המעצרים. "משטרת ישראל תמשיך לפעול בנחישות לחקירת המקרה, לאיתור כלל המעורבים ולמיצוי הדין עמם", נמסר.