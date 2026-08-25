תעלומה בעולם התחתון: מי רצח את "ראש המאפיה הקווקזית"?

באדיבות כאן חדשות

החקירה סביב חיסולו הדרמטי של יאניס יושבייב ממשיכה להסתעף, וככל שנחשפים פרטים חדשים מתברר כי מדובר במבצע שתוכנן בקפידה.

על פי דיווח בכאן חדשות, אחת האפשרויות המרכזיות שנבדקות היא שהמתנקש השתמש במסכת סיליקון מיוחדת, שנצמדת לפנים ומשנה את תווי הפנים, במטרה להיראות מבוגר מגילו ולהקשות על זיהויו.

החיסול, שתועד במצלמות האבטחה, התרחש באור יום ובסמוך למסעדה שבה נהג יושבייב לאכול באופן קבוע. בתיעוד נראה היורה מתקרב אל היעד, פותח באש מטווח קצר ונמלט בתוך שניות, מבלי להותיר לקורבן כל אפשרות להגיב.

תחילה העריכו במשטרה כי העובדה שהמתנקש נראה לכאורה ללא כיסוי פנים תאפשר לזהותו במהירות. אולם כעת נבדקת האפשרות כי פניו כלל לא היו פניו האמיתיות, אלא מסכה מקצועית שנועדה להטעות את מצלמות האבטחה ואת החוקרים.

במקביל נבחנת הערכה נוספת שלפיה מדובר ברוצח שכיר, ואולי אף באדם שהגיע מחו"ל במיוחד לצורך ביצוע המשימה. החוקרים מנסים להתחקות אחר מסלולו לפני ואחרי הירי ולברר כיצד הצליח להיעלם במהירות מזירת הרצח.

לפי הדיווח, אחת מזירות החקירה מתמקדת גם במסעדה שבה שהה יושבייב לפני החיסול. במשטרה בודקים האם המחסל או מפעיליו קיבלו עדכון מדויק מתוך המקום על הרגע שבו יצא הקורבן מהמסעדה, דבר שאפשר את ביצוע ההתנקשות בתזמון כמעט מושלם.

יאניס יושבייב, בן 40 מחדרה, היה מוכר היטב למשטרה ונחשב במשך שנים ליעד מודיעיני מרכזי. במשטרה ייחסו לו עמידה בראש ארגון פשיעה שכונה "המאפיה הקווקזית".

לאורך השנים הוא נעצר ונחקר בחשד למעורבות בשורת עבירות חמורות, בהן אירועי ירי, השלכת רימונים והצתות, אך מרבית החשדות נגדו לא הבשילו לכדי כתבי אישום משמעותיים או הרשעות.

עוד עולה כי זו לא הייתה הפעם הראשונה שבה ניסו לחסלו. רק בשנה האחרונה נורה לעבר רכבו, אך הוא ניצל בזכות רכב ממוגן. בנוסף, מתנהל בימים אלה משפט נגד שני נאשמים שנעצרו סמוך לביתו כשברשותם מטען חבלה רב-עוצמה.