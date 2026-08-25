דו"ח חדש ומדאיג שהתפרסם על יד סוכנות האקלים של האו"ם מציג תחזית מדאיגה.

על פי הדו"ח, בחמש השנים הקרובות כדור הארץ צפוי לחצות שוב ושוב את רף האקלים הבינלאומי שנקבע כאקלים בטיחותי ולשבור את שיא השנה החמה ביותר.

לפי הנתונים, קיים סיכוי של 75% שהטמפרטורה העולמית הממוצעת בין השנים 2026 ל-2030 תהיה גבוהה ביותר מ-1.5 מעלות צלזיוס בהשוואה לתקופה הטרום-תעשייתית.

כמו כן, קיים סיכוי של 91% שלפחות אחת מחמש השנים הקרובות תחצה את רף ה1.5 מעלות, וסיכוי של 86% שאחת מהן תשבור את שיא החום שנרשם בשנת 2024.

מדענית האקלים ומחברת שותפה של הדו"ח, מליסה סיברוק, ציינה כי אין מדובר בנקודת קצה חד-פעמית, אלא בהשפעות שמחמירות עם כל עלייה קלה בטמפרטורה. "חשוב לציין ש-1.5 אינו סוג של קצה של צוק שאנו עומדים ליפול ממנו", אמרה סיברוק, "לכל עשירית מעלה יש השפעה חמורה יותר ויותר".

מדענית האקלים פרידריקה אוטו הוסיפה כי שהייה ממושכת מעל רף זה תוביל לאירועי מזג אוויר קיצוניים שיעלו בחיי אדם, יפגעו במחירי המזון ויגבירו את שריפות הענק.

הדוח מתריע גם מפני התחממות מהירה בקוטב הצפוני בקצב הגבוה פי 3.5 משאר חלקי העולם עקב הפשרת השלגים והקרחונים, לצד יובש חריג באגן האמזונס שעלול להגביר את הסיכון לשריפות ולפגוע במקורות המים.

בד בבד, החוקרים מצביעים על התפתחות תופעת "אל ניניו" חזקה באוקיינוס השקט שעלולה להימשך עד שנת 2028 ולתרום לעלייה נוספת בטמפרטורות, בעוד שבאזור הסאהל באפריקה צפויים גשמים מעל הממוצע שעלולים להוביל להצפות.

בכירי האו"ם הדגישו כי המאמצים הנוכחיים לבלימת שינויי האקלים אינם מספקים לנוכח המשך השימוש בדלקי מאובנים.

ראש תחום האקלים באו"ם, סיימון סטיל, התייחס לממצאי הדוח ואמר: "למרות ההתקדמות בשנים האחרונות, ברור שההתחממות העולמית עדיין מקדימה את המאמצים הגלובליים לבלום אותה".

סטיל הוסיף כי "בין אם מדובר בחום קיצוני, בסופות ענק, בהצפות, בשריפות ענק או בבצורות שפוגעות באספקת המזון ובמחירים, כל מדינה כבר משלמת מחיר עצום ממשבר האקלים העולמי הזה".