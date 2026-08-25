חברת הכנסת טלי גוטליב (הליכוד) הצטרפה לביקורת שנשמעת בימין נגד תא"ל במיל' עופר וינטר, ברקע הדיווחים על הקמת מפלגה בראשותו. גוטליב שיבחה את עברו הצבאי של וינטר, אך טענה כי ריצה עצמאית שלו עלולה לפגוע במחנה הימין.

"עופר וינטר, אל תתבאס אבל אתה לא המשיח", פתחה גוטליב. "אתה איש צבא דגול, עשוי ללא חת, מבין את שדה הקרב, אך מכאן ועד ביאת משיח צדקנו המרחק רב".

לדבריה, היא אינה מקבלת את הטענה שמפלגה בראשות וינטר תחזק את הימין. "לא תשכנע אותי שבאת להושיע את מחנה הימין, או לחזק את מחנה הימין", כתבה.

גוטליב טענה כי בתקופה שבה מפלגות הימין מבקשות להתחזק, וינטר עלול להפוך לדבריה ל"כלי משחק בידי השמאל". היא הזכירה בהקשר זה את גדי איזנקוט, יאיר גולן ומנסור עבאס.

"הם יאדירו אותך, יספרו שיש לך כוח אלקטורלי, וידרבנו אותך להמשיך בלי למצמץ", טענה. "הם עשו את זה לגנץ שנעלם, לבנט הנוכל שנחלש והם עושים זאת לאיזנקוט. אתה הימני מחמד שלהם. ישתמשו בך כדי להחליש את הימין".

בהמשך שבה גוטליב והפרידה בין הערכתה ליכולותיו הצבאיות של וינטר לבין התאמתו, לדעתה, להנהגה פוליטית. "אתה סוליסט, אתה מפקד מעולה אבל אתה רק בן אדם ולא תושיע את עם ישראל בשדה המדיני", כתבה.

גוטליב העריכה כי וינטר יוכל לקבל מקום באחת המפלגות הקיימות וקראה לו לבחור במסלול הזה. "אני מניחה שתקבל שריון באחת המפלגות הקיימות אם תסתכל במראה ותזכור מי אתה", כתבה.

את דבריה חתמה במתקפה אישית נוספת, "אתה לא כאב ראש של אף אחד. אתה רק הכאב בצו המצפון שלך בעת הזו. ובבניין ציון ננוחם".