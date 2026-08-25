הזמר והיוצר שולי רנד ואשתו הראשונה מיכל רנד התגרשו היום (שלישי) באופן רשמי, ובכך הגיע לסיומו הליך גירושים ארוך ומורכב שהתנהל בין השניים במשך שנים.

רנד ומיכל נפרדו לאחר עשרות שנות זוגיות ולהם שבעה ילדים משותפים. לאחר הפרידה התפתח בין השניים סכסוך ממושך, שחלקים נרחבים ממנו התנהלו גם בפומבי.

בשנת 2021 נישא רנד לאשת התקשורת צופית גרנט לאחר שקיבל היתר רבני מיוחד, בעוד הליך הגירושים ממיכל טרם הושלם.

לאורך השנים העלתה מיכל שורה של טענות נגד רנד, בין היתר בנוגע לקשר שלו עם ילדיו. היא טענה להזנחה ולניתוק רגשי וכלכלי מצדו, טענות שנדחו בהמשך בפומבי על ידי בני משפחה.

במקביל למחלוקות המשפחתיות, דרשה מיכל להשלים את הליך הגירושים ולקבל כספים שלטענתה מגיעים לה. הדרישות נגעו הן להליך המשפטי בין השניים והן לעסק המשותף שניהלה עם רנד במהלך שנות נישואיהם.

המתיחות בין הצדדים המשיכה ללוות את בני המשפחה גם בתקופה האחרונה. לפני מספר שבועות התייחסה גרנט בריאיון בקשת 12 לפרסומים ולטענות שמיכל המשיכה להעלות ברשתות החברתיות נגד רנד ונגדה.

"היא באמת טרגדיה. אתמול היא עלתה לאיזשהו שידור חי מאוד כואב, באמת כואב לה, אבל אין שם מילה אמת", אמרה גרנט. היא דחתה באופן מפורש גם את הטענות שלפיהן רנד אינו מקיים קשר עם ילדיו.

"השקרים ששולי נאלץ להתמודד איתם, שהוא לא בקשר עם הילדים וכל השטויות האלה, זה לא היה ולא נברא", אמרה. לדבריה, "הוא בקשר מדהים, תומך ורגיש מאוד עם הילדים שלו".

גרנט סיפרה באותו ריאיון כי גם היא מתמודדת עם תגובות קשות בעקבות הסכסוך והפרסומים שנלוו אליו. "היום איזו מישהי קיללה אותי באיזושהי צורה נורא גסה, 'הלוואי שתהיי חולה' ועוד כל מיני קללות מדי פעם", סיפרה.

בהתייחסה לתגובות הציבוריות לסכסוך אמרה גרנט, "כשרואים אדם במצב קורבני מאוד אומלל, משדר בלי שיניים, במצב קשה מאוד, מדווח על עוני, נראה הכי לא קוהרנטי שיש, צריך להאשים מישהו".

היום, לאחר השנים שבהן התנהל המאבק בין הצדדים, הושלם הליך הגירושים של שולי ומיכל באופן רשמי.