שר המורשת עמיחי אליהו התראיין הבוקר (שלישי) בגלי צה"ל על רקע מציאת שרידי האלטלנה אתמול בים, והתייחס למחלוקות הפנימיות בחברה הישראלית.

השר אמר כי במסגרת המחלוקות בעם היהודי מותר להתווכח ולא להסכים, אך הדגיש כי אסור להיגרר למלחמת אחים ולהפוך ויכוח לעימות כזה. הוא טען כי השמאל קרא למלחמת אחים, בעוד שהימין תמיד גילה אחריות ושמר על אחדות העם, הן בתקופת גוש קטיף והן במהלך המחאות נגד הרפורמה המשפטית.

כשנשאל על מעשהו של יו"ר מפלגתו השר איתמר בן גביר בעבר, כאשר תלש את סמל המכונית של יצחק רבין ואמר "כמו שאנחנו הגענו לסמל הזה אנחנו יכולים להגיע לרבין", השיב אליהו כי יכול להיות שהשר בן גביר עשה מעשה שובבות כזה או אחר, אך הדגיש כי הוא פועל מתוך אהבת ישראל וכי מי שמונע את מלחמת האחים הוא מחנה הימין. השר הוסיף וטען כי מפגיני השמאל בתקופת הרפורמה היו אלימים הרבה יותר, וציין כדוגמה ירי של רימון תאורה לעבר בית ראש הממשלה.

בדבריו הדגיש השר אליהו את פועלו של השר לביטחון לאומי וציין כי השר בן גביר אינו ישן בלילה על מנת שכל אזרחי ישראל יישנו בבטחה.

בנוסף, השר התייחס ליוזמה שהובילה לאיתור הספינה וסיפר כי נכנס למשרד המורשת במטרה לתקן עיוותים היסטוריים.

השר פירט כי אחת הסוגיות שביקש לתקן הייתה סיפורה של אלטלנה, ופעל בנושא עד שהצליח להגיע לתוצאה המבוקשת. הוא ציין כי מבצע החיפוש עצמו בים נמשך יום אחד בלבד, אך הוא דרש תהליך תכנון מקדים שנמשך שלוש שנים.