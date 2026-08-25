ניצול אלטלנה משתף בדמעות: "עברנו דברים קשים, זה מכביד גם בגילי"

ניצול אלטלנה, יחיאל שפירא, שוחח עם שרון גל ב-i24NEWS וסיפר על תחושותיו לאחר גילוי שרידי הספינה.

"גם אחרי הרבה שנים, קשה מאוד בגיל שלי, להתמודד עם הדברים הכבדים האלה שעברנו, דברים מבישים. הם חיפשו לפגוע בבגין ולחסל אותו. הצעתי לו שנהיה צמודים לדופן כי שם לא יכלו לפגוע בנו וכך היה", חזר שפירא.

הוא חזר גם להוראתו של בגין לא לירות בחזרה למרות שהספינה הופצצה. "היינו בבוטקה של הפיקוד וממול ירו כל הזמן על האונייה. אז בגין נתן הוראה מחדר הפיקוד 'תחזיר את כולם חזרה, יהודי לא יורה על יהודי'. הייתי לצידו פצוע וזה מה שהוא רצה ולא ירינו. מלכתחילה הצעתי לו לא להוריד נשק מפני שלא היו אנשי אצ"ל כלל בחוף אלא רק צה"ל".

האונייה אותרה הלילה בשלמותה בעומק של 503 מטרים, מערבית לחופי ישראל, מהלך מבצע חיפוש ימי, לאחר חודשים של תכנון והיערכות.

האיתור בוצע באמצעות אונייה המצוידת בחיישנים מיוחדים ובמערכות סקר מתקדמות. משלחת האיתור יצאה לדרך ביוזמת שר המורשת עמיחי אליהו ובניהולו של רוני שדה, מנהל האגף למיפוי ימי במרכז למיפוי ישראל.

אלטלנה הגיעה לישראל ביוני 1948 כשעל סיפונה עולים, בהם לוחמי אצ"ל, וכן נשק וציוד צבאי. בעימות סביב האונייה נהרגו 16 אנשי אצ"ל ושלושה חיילי צה"ל.

האונייה נרכשה בארצות הברית בקיץ 1947 על ידי גוף של האצ"ל ושימשה במקור נחתת טנקים של הצי האמריקני. ביוני 1948 הפליגה לישראל כשעל סיפונה כ-930 עולים וכן ציוד צבאי ורפואי רב.

לאחר הגעתה לחופי הארץ התגלעה מחלוקת בין הנהגת האצ"ל לממשלה סביב הנשק שהיה על סיפונה. לאחר עימותים בכפר ויתקין הגיעה האונייה לחופי תל אביב, שם התחדשו חילופי האש ב-22 ביוני 1948; האונייה הופגזה ועלתה באש, ובהמשך הוטבעו שרידיה מול חופי נבי רובין.