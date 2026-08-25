ד"ר יהודה שלם, סגן יו"ר חוג הפרופסורים לחוסן לאומי וחבר מערכת "האומה", קושר בשיחה עם ערוץ 7 בין הירי על אלטלנה לבין אירועים נוספים בתולדות מדינת ישראל.

שלם, החוקר את השפעות השמאל על החברה הישראלית, מציג פרשנות שלפיה שיקולים פוליטיים עמדו מאחורי החלטתו של דוד בן גוריון בפרשה.

לטענתו של ד"ר שלם, המניע שהוביל את בן גוריון להטבעתה של האוניה לא היה החשש מצבא בתוך צבא ולא הרצון לייצר אחידות נשק המתבקשת ממדינה יציבה, אלא השפעה שעלולה להיות לאניית הנשק שהביא האצ"ל על דעת הקהל הישראלית בבחירות שהלכו והתקרבו.

לדברי ד"ר שלם מה שהטריד את בן גוריון הייתה האפשרות שהציבור הישראלי יראה בנשק שהובא באלטלנה הגורם שיביא להכרעת המערכה לטובתה של ישראל הצעירה.

בדבריו הוא קושר בין מהלך זה לעלילת רצח ארלוזורוב שהופנתה למחנה הרוויזיוניסטי על מנת לבלום את התמיכה הציבורית שהחלה גואה בז'בוטינסקי ואנשיו.

ד"ר שלם קובע בחריפות כי למעשה "בן גוריון פגע במאמץ המלחמתי במלחמת השחרור", ואת הפגיעה הזו הוא משווה לפגיעתם של אנשי 'אחים לנשק' בכוחו ויכולותיו של צה"ל בתקופת "ליל גלנט" וההכרזות שלא יהיה צבא, לא יהיה חיל אוויר ולא מודיעין, אמירות שנתנו להנהגת חמאס את התחושה שניתן בעת הזו לתקוף את ישראל ולהכריעה.

"יש כאן דפוס פעולה של חוסר אחריות של השמאל כלפי מדינת ישראל, אבל המעשה של בן גוריון היה חמור יותר, כי הוא היה המנהיג וראש המדינה והוא זה שפעל נגד המאמץ המלחמתי", הוא אומר ומציין כי "ליד רחובות נמצאת גבעת הקיבוצים. שם ייצרו אז נשק באופן מחתרתי. במשך חמש שנים, מ-45' ועד 48', ייצרו שם ארבעה מיליון כדורים. על האלטלנה היו חמישה מיליון כדורים שירדו למצולות רק כדי שלא יגידו שבגין הוא ששינה את פני המערכה".

הוא סבור כי הגעת התחמושת לכוח האצ"ל והלח"י שנותר בירושלים, יכולה הייתה לשנות את פני המערכה בירושלים, למניעת נפילתו של הרובע היהודי ואולי גם של גוש עציון ומעבר לו. אולי, אומר ד"ר שלם, היינו כבר אז מגיעים לתוצאותיה של מלחמת ששת הימים כפי ששאף יגאל אלון.

כעת, הוא סבור, נכון למחנה הימין למנף את אירוע מציאתה של האוניה למהלך הסברתי שיבהיר את הצעדים החמורים שביצע השמאל לאורך השנים.

לשאלתנו אם נכון לעשות שימוש פוליטי באירוע היסטורי ממלכתי שלכאורה שייך לאומה כולה, תוהה ד"ר שלם מתי זכה אירוע אלטלנה להתייחסות כלל לאומית מצד השמאל הישראלי. "בכל שנה עושים אזכרה לאלטלנה ואנשי שמאל, גם נשיא המדינה, לא מופיעים בה. זה לא אירוע של כולם, אלא של המחנה הלאומי ששילם את המחיר כש-16 לוחמים נטבחו בים". לזאת מוסיף שלם וטוען כי לא ניתן לשכוח שלוחמים רבים נהרגו במלחמה עצמה רק משום שלא הייתה בידיהם תחמושת מספיקה, כיוון שהיא טובעה בים.

"הפגיעה והחתרנות מגיעות שוב ושוב מאותו כיוון", דברי שלם הסבור כי "אפשר להגיע לפיוס, אבל מחנה השמאל צריך להכות על חטאיו, על עלילת ארלוזורוב, על הסזון, על אלטלנה, על ההתנתקות, אבל את הפלגנות והחתרנות שלהם הם משליכים עלינו".