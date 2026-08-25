נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם היום (שלישי) התייחסות נוספת למצב באיראן, וטען כי הרפובליקה האסלאמית נמצאת בתהליך של קריסה.

בפוסט שפרסם ברשת החברתית שלו התייחס טראמפ למצבם של אנשי הצבא האיראני ולדיכוי המפגינים.

"הרפובליקה האסלאמית של איראן, שנמצאת בתהליך של קריסה, אינה משלמת לחלקים נרחבים מאנשי הצבא שלה", כתב טראמפ. לדבריו, במקביל המשטר האיראני ממשיך להרוג מפגינים.

טראמפ טען כי ההרג מתרחש "אפילו כשהם אינם מפגינים", ובהיקפים שלדבריו "לא נראו כמותם בעבר". הוא הגדיר את המתרחש באיראן כמשבר הומניטרי רחב היקף.

"זהו משבר הומניטרי בממדים אדירים", כתב הנשיא האמריקני. את דבריו חתם בקריאה לפעולה מיידית, "וחייבים לעצור אותו, עכשיו".

הדברים מצטרפים למסר שפרסם טראמפ אתמול, אז כתב בקצרה, "איראן קורסת לחלוטין!". מוקדם יותר באותו יום שיתף פוסט שבו צוטט יו"ר הפרלמנט האיראני כאומר, "אנחנו רעבים, אנחנו לא יכולים לשרוד".

המסרים של טראמפ פורסמו במקביל למהלך הכלכלי שעליו הכריזה ארצות הברית נגד איראן. שר האוצר האמריקני סקוט בסנט הודיע בלילה שבין ראשון לשני על תחילת מה שהגדיר כשלב הסופי במערכה הכלכלית מול טהרן.

"עם אור הבוקר יתחיל ה-D-Day הכלכלי - המתקפה הפיננסית הגדולה ביותר אי פעם מול יריב", כתב בסנט. הוא הסביר כי מטרת המהלך היא "לנתק כל עורק חיים כלכלי שמקיים את המשטר העריץ עד שטהרן תעמוד לבדה".

בסנט קשר את המהלך הכלכלי לפגיעה ביכולותיה הצבאיות והגרעיניות של איראן. "הנשיא טראמפ פירק את היכולות הצבאיות של איראן, הרס כמעט 100 אחוזים ממפעלי הצבא שלה, וקבר את תוכנית הגרעין שלה", טען.

המהלך שעליו הכריז בסנט הגיע מספר ימים לאחר שטראמפ הודיע על פתיחת מערכה של מלחמה כלכלית ובידוד נגד איראן. טראמפ טען אז כי טהרן לא ניצלה את ההזדמנות שניתנה לה להגיע להסכם עם וושינגטון.

במסגרת הכרזתו הזהיר טראמפ גם מדינות וגופים שימשיכו לספק לאיראן סיוע כלכלי. הוא ציין בין היתר הברחות נפט, העברות מזומנים, פעילות חלפני כספים, רישומי כלי שיט וחברות קש, וקרא לבעלות בריתה של ארצות הברית להצטרף לבידודה הכלכלי של טהרן.