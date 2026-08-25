מנכ"ל המשרד לשירותי דת, יהודה אבידן, שיגר מכתב לרבני הערים, הרבנים האזוריים ורבני היישובים ברחבי הארץ, ובו הבהיר את המשמעות המעשית של התיקון לחוק איסור הונאה בכשרות, שנכנס לספר החוקים בחודש שעבר.

על פי התיקון, סמכותו של רב מקומי להעניק תעודות הכשר מוגבלת לתחום השיפוט שבו הוא מכהן.

המשמעות, מבהיר מנכ"ל המשרד, היא שרבני ערים לא יוכלו עוד להעניק תעודות כשרות לעסקים הנמצאים מחוץ לעיר שבה הם מכהנים, וכך גם רבנים אזוריים ורבני יישובים.

"בהתאם לכך, רב עיר אינו מוסמך לתת תעודות הכשר מחוץ לתחום שיפוט העיר, רב אזורי אינו מוסמך לתת תעודות הכשר מחוץ לתחום המועצה האזורית ורב יישוב אינו מוסמך לתת תעודות הכשר מחוץ לתחום יישובו", כתב אבידן.

עם זאת, בחוק נקבע חריג המאפשר לרב לפעול מחוץ לתחום כהונתו, במקרה שבו קיבל הסמכה מפורשת לכך ממועצת הרבנות הראשית לישראל. אבידן מסביר כי החריג חל על "מי שקיבל הסמכה ספציפית ממועצת הרבנות הראשית לישראל לתת תעודות הכשר בתחום גיאוגרפי מסוים או בבית אוכל מסוים, מחוץ לתחום כהונתו".

בהמשך המכתב מבהיר אבידן כי במשרד לשירותי דת מתכוונים לאכוף את ההוראה ולא להסתפק בהנחיה לרבנים. "סעיף זה אינו בגדר המלצה, אלא חובה חוקית", הדגיש. "בכוונת המשרד לאכוף סעיף זה במסגרת פעולות האכיפה בהן הוא נוקט על מנת לוודא את קיום הוראות החוק בכל רחבי הארץ".

לצד זאת, נקבעה הוראת מעבר בנוגע לתעודות כשרות שכבר הוענקו לפני כניסת התיקון לתוקף. תעודות שהעניק רב מקומי כדין מחוץ לתחום כהונתו לפני תחילת החוק ימשיכו להיות תקפות, בכפוף להוראות החוק, עד למועד פקיעתן או עד שנה מיום פרסום החוק - המוקדם מבין השניים.

עם זאת, אבידן מדגיש כי הוראת המעבר אינה מעניקה הכשר בדיעבד לתעודות שניתנו שלא כדין עוד לפני התיקון. "אין באמור לעיל בכדי להכשיר תעודות הכשר שניתנו שלא כדין טרם מועד תיקון החוק או שעודכנו שלא כדין בעקבות התיקון לחוק", כתב.

האזהרה מופנית גם לבעלי העסקים עצמם. במשרד מבהירים כי עסק שימשיך להציג לציבור תעודת כשרות שאינה עומדת בתנאי החוק עלול לעמוד בפני צעדי אכיפה. "יודגש - כנגד בתי עסק שיציגו מצג כשרותי באמצעות תעודות שאינן עומדות בדרישות החוק - יופעלו פעולות אכיפה כדין", נכתב במכתב.

אבידן מציג את השינוי כמהלך שנועד לחזק את סמכותם של הרבנים המקומיים ולמנוע מצב שבו רב ממקום אחד מעניק שירותי כשרות בתוך תחום אחר. "אציין את הברור לכל, כי סעיף זה בחוק בא לחזק הן את מעמד הרבנים בכל אתר ואתר והן את מעמד הכשרות, והוא יחזק אף את מעמדה של הרבנות בישראל", כתב.

במקביל, ראשי המועצות הדתיות ברחבי הארץ נדרשים לעדכן את המשרד במקרה שבו ייתקלו בהפרות של ההוראות. "נדרש מכל ראשי המועצות הדתיות, באם נתקלו במקרים בהם מתבצעת סטייה מהוראות החוק, להביא את הדברים לידיעת המשרד בהקדם", הנחה אבידן.

ביחס לרבנים האזוריים ולרבני היישובים הפנה מנכ"ל המשרד גם לחוזר המנכ"ל המאוחד ולנוהל העוסק בהעסקת רבנים במועצות הדתיות. בנוהל מופיעה בין היתר התייחסות למקרה שבו "הוכח שהרב פועל בניגוד להנחיות המשרד לשירותי דת ו/או הנחיות הרבנות הראשית לישראל".

את מכתבו חתם אבידן בקריאה לרבנים לפעול בהתאם למסגרת החדשה: "בטוחני כי כלל הרבנים יפעלו ע"פ הנחיות החוק וביחד נעלה את קרנה של הרבנות ושל הכשרות בישראל".

ארגון כושרות, שליווה מקרוב את הליך החקיקה בירך על הבהרת המשרד לשירותי דת ועל יישום הוראות החוק: "מדובר בצעד חשוב ומשמעותי לחיזוק מערך הכשרות הממלכתי, מעמד הרבנות המקומית והאחריות הברורה של כל רב על תחום כהונתו".

עוד נמסר: "אחת הבעיות המרכזיות שנוצרו בשנים האחרונות הייתה האפשרות להעניק כשרות מחוץ לתחום הרשות המקומית ללא בקרה ופיקוח וללא נהלים מחייבים יצרה כשלים משמעותיים בכשרות, כעת האחריות חוזרת לרבנות המקומית העובדת ע"פ נהלי הכשרות של הרבנות הראשית, דבר שיגדיר אחריות ברורה ובקרה יעילה על הנעשה בבתי העסק".