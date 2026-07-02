יהודה אבידן, מנכ"ל המשרד לשירותי דת, פנה אחר הצהריים (חמישי) במכתב דרמטי ודחוף למשנה ליועץ המשפטי לממשלה, עו"ד כרמית יוליס, וליועמ"ש הרבנות הראשית, עו"ד עופר יעקב, בעקבות החלטה דרמטית של מנכ"ל הרבנות הראשית יהודה כהן בנוגע לנתינת תוקף לכשרות צוהר.

"הובא לידיעתי כי מנכ"ל הרבנות מר יהודה כהן חתם עבור 'צהר-פיקוח מזון בע"מ' על תעודה המעניקה להם סמכות כגוף נותן כשרות. בגוף התעודה נכתב כי תקן הכשרות הינו לפי תקן כשרות שהסדירה מועצת הרבנות הראשית לישראל", כתב אבידן.

אבידן מבהיר במכתבו כי המהלך בוצע תוך עקיפת הוראות החוק המפורשות ובניגוד לעמדת נשיא המועצה: "מברור שערכתי עם הרב קלמן בר, הרב הראשי ונשיא מועצת הרבנות הראשית, נמסר לי כי לא מועצת הרבנות הראשית ולא נשיא המועצה נתבקשו לנושא או הביעו דעה בנושא".

הוא מוסיף: "משכך הם פני הדברים, הרי שאין תוקף לתעודה האמורה שניתנה ל'צהר- פיקוח מזון בע"מ' וכי לא ניתן לפעול על פיה. סדר הדברים למתן תעודה אמור להתחיל באישור של מועצת הרבנות הראשית לישראל וככל שהיא הסכימה, ניתן לכתוב ולהסתמך בתעודה על תקן הכשרות של הרבנות, מה שלא קרה במקרה דנן".

המנכ"ל מתריע מפני קביעת עובדות בשטח ומבקש מהייעוץ המשפטי לממשלה לבלום את הפצת האישור באופן מיידי: "אני פונה באופן דחוף אליכם עקב פעולתו המהירה של 'צהר - פיקוח מזון בע"מ' להפצת האישור בין בעלי העסקים. נתקבלו עשרות פניות מרחבי הארץ בבקשה לעשות שימוש בתעודה באופן מיידי בניגוד לחוק.

אבקש מכם להנחות ולהודיע כי התעודה ניתנה שלא כדין וכי אין לה תוקף. כל זאת על מנת שלא ייעשו מעשים בשטח שיצריכו אותנו להתמודד עם עתירות וכד'", מסכם אבידן.