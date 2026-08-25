בדו"ח מיוחד מציגים איתמר מרכוס ואהרון שפירו ממכון המחקר 'מבט לתקשורת הפלשתינית' נתונים וציטוטים המלמדים על האופן שבו קיבלו בבתי הספר של הרשות הפלשתינית את טבח השבעה באוקטובר.

הדו"ח מספר על כינוסים, טקסים וחגיגות שבהם השמיעו התלמידים קטעי קריאה המפארים את מעשי הטבח שבוצעו בשבעה באוקטובר. בין הציטוטים המובאים בדו"ח מתוך אותם כינוסים: "אוקטובר, חודש הדם, הגעת - ברוך הבא... פתח את דלתך, אנחנו המוות... רק את הדם אנו רואים כבעל ברית, ונצנן את האש שבליבנו באמצעות חלקי גופות וצרחות חיילים. פתח את דלתך, אנחנו המוות".

ציטוטים נוספים מתוך כנסים בבתי הספר: "התעוררנו [ב-7 באוקטובר] לקולות צחוק. יש בינינו מי שחשב שהוא חולם, אך זהו חלום יפה שהוא אינו רוצה להתעורר ממנו." "מעולם לא דמיינו את הגאווה הזו בבני עמנו... אין לתאר את תחושת הכבוד שחשנו". "אנו משתוקקים למות כשהידים ואויבנו חושש מהמפגש. הוא מוקף בחומות. הם [הישראלים] מתיימרים להיות אמיצים, אך אם הם רואים את פני האריות, כולם עכברושים". "השבעה באוקטובר יהיה תאריך שההיסטוריונים יציינו במהלך השנים הבאות, וזהו יום היסטורי שהסב לנו נחת רוח והחזיר את תקוותנו לשחרור ולעצמאות."

מוסיפים מחברי הדו"ח ומצטטים מתוך אותם קטעי הקראה: "בוקר של ניצחון, הו עזה, בוקר של כבוד ותהילה, בוקר של גיבורים שהידים, בוקר של ילדים שהידים. בוקר טוב, הו אנשי ההתנגדות". "[גברי] עזה הם אלו שהביאו לנו כבוד והרימו את ראשינו... הם היכו בתופי המלחמה ולימדו את האויב לקח שיהיה לו קשה לשכוח".

הציטוטים המדוברים ורבים נוספים מופיעים בעמודי הפייסבוק הרשמיים של בתי הספר השונים ובהם בית הספר היסודי לבנות פלשתין, בית הספר היסודי לבנות סיריס, בית ספר תיכון לבנים סינג'יל, בית הספר היסודי המעורב עסקלאן, בית הספר על שם יאסר ערפאת ועוד ועוד.

עשרה ימים לאחר הטבח קיים בית הספר היסודי לבנים עזון תהלוכת ניצחון בהובלת תלמידי כיתות א' עד ג' ששרו בין השאר: "הו גברים, קראו 'אללה אכבר': אללה אכבר! ... 'מבול אלאקצא' בא אליכם, אין נחמה לגוזל הכובש. שהידים בתכריכים מראים לכם איך נלחמים הגיבורים... קראתם לנו ונענינו, הו גיבורי ירושלים. מהשמיים ניצים מסתערים, זועקים: אללה אכבר. הם הופכים את גלי הים לגשרים, אריות שואגים מקיפים אתכם. גברים שהפחד לא מוריד אותם לארץ, חופרים את מנהרות התהילה. באים מאדמת עזה - ברגע אחד מופיעים סביבכם... לאדמה יש בעלים - שלא יעזוב אותה בשום תנאי. עזה - גבריה מנצחים - בקריאות תושבי ירושלים, מערביי 48' ואנשי הגדה המערבית".

ומסתבר שהאדרת אירועי הטבח בבתי הספר של הרש"פ מגיעה גם לתרגילי המתמטיקה, וגם על כך מרחיב הדו"ח המיוחד ומצטט מספר דוגמאות: תלמידי כיתה ג' נשאלו: 'תרגילי כפל: מבול אל־אקצא: "לפחות 150 ישראלים נהרגו ביום אחד. כמה נהרגו בתשעה ימים?'. 'חמאס שלח 150 לוחמי ג'יהאד לכל אחד מתשע התנחלויות בישראל. כמה לוחמי ג'יהאד נכנסו לכל ההתנחלויות יחד?'.

במחברותיהם של התלמידים מופיעות הערות השבח של המורים לתשובות נכונות: "מצוין! שאללה ישמור עליך!", "מצוין! אלוף! מי ייתן וברכותינו יתגשמו! רחמים ומחילה לשהידים שלנו!" ועוד.

בשורות המסקנה של הדו"ח כתבו מנסחיו בין השאר: "כמה מדינות הסתפקו במס שפתיים של דרישה לרפורמה, כאשר הן דרשו מהרש"פ לשנות את ספרי הלימוד שלה. אולם, כפי שעולה בבירור מהדו"ח הזה, ומאינספור דו"חות אחרים של PMW על המתרחש בבתי הספר של הרש"פ - שינויים של מספר טקסטים בספרי הלימוד לא יהוו אף את אפס קצהָ של הרפורמה העמוקה הנדרשת במשרד החינוך של הרש"פ. מכון מבט לתקשורת פלשתינית תיעד כי משרד החינוך של הרש"פ בכללותו - על מנהליו ומוריו, ביחד עם מנגנוני החינוך של מפלגת השלטון ברש"פ - פת"ח - כולם אשמים בהרעלת המוחות של הילדים הפלסטינים, כשהם מחנכים לשנאה, שלילת זכות קיומה של ישראל, והאדרת מעשי רצח. כל הגורמים והאנשים האלו חייבים להיות מורחקים מעמדות השפעה וחינוך, ולהיות מוחלפים על ידי מנהלים ומחנכים חדשים, שיועמדו תחת פיקוח הדוק, בדומה למערכת החינוך והמחנכים של גרמניה שהועמדו תחת פיקוח של בעלות הברית לאחר מלחמת העולם השנייה".