לקוח דקר הבוקר (רביעי) פקידה בסניף בנק ברחוב סלמה בתל אביב ופצע אותה באורח בינוני. חובשים ופראמדיקים של מד"א טיפלו בה ופינו אותה לבית החולים וולפסון בחולון. ה

שוטרים שהוזעקו למקום עצרו את החשוד, גבר כבן 67, כשהוא חמוש בסכין. הרקע לאירוע - פלילי.

חובש רפואת חירום מיחידת האופנועים של מד"א אוראל טולידאנו סיפר: "כשהגענו למקום ראינו אישה כבת 40 כשהיא בהכרה עם פציעה חודרת בפלג הגוף העליון. הענקנו לה טיפול רפואי ופינינו אותה באמצעות ניידת לבית החולים".

מחקירה ראשונית עולה כי החשוד התכוון לדקור את מנהלת התחום הפרטי בבנק, אך בפועל הוא לא הצליח - ודקר את מנהלת התחום העסקי שהייתה איתה באותו חדר.

מוקדם יותר מסרה המשטרה כי שליח "וולט" בן 33, תושב בני ברק, נעצר אתמול בחשד שדקר בשבוע שעבר נהג אוטובוס ברמת גן ונמלט מהמקום.

על פי החשד, החשוד דקר את הנהג על רקע ויכוח בכביש ופצע אותו באורח קל, והוא פונה לקבלת טיפול רפואי. במהלך חיפוש שנעשה בחפציו אותרו ונתפסו דוקרנים ומספריים.