הפריימריז בליכוד אמנם הסתיימו, אך המאבק על התוצאות עדיין רחוק מסיום.

ועדת הבחירות של המפלגה התכנסה היום (שלישי) לדיון בטענות לאי-סדרים, טעויות הקלדה ופערים שהתגלו בחלק מהקלפיות - טעויות שעשויות להשפיע על מיקומם של מועמדים גם במקומות הריאליים ברשימה.

עתירת השרה גמליאל

במרכז הסערה נמצאת הקלפי בבאר יעקב, שבה נערכה ספירה מחדש של הקולות. המאבק סביב הקלפי מקבל משמעות מיוחדת לנוכח הקרב על משבצת האישה במקום ה-25 בין ח"כ גילה גמליאל לח"כ אתי עטיה, הנתמכת על ידי השר חיים כץ.

עטיה ממשיכה לבדוק קלפיות שבהן התגלו פערים בין הפרוטוקולים לבין הנתונים שהוזנו למערכת. לפי הספירה הנוכחית היא כבר עקפה בדירוג את חברי הכנסת עמית הלוי ואביחי בוארון, ואם יתברר כי גם בקלפי בבאר יעקב נפלו טעויות משמעותיות - התוצאה עשויה להשפיע גם על המאבק בינה לבין גמליאל.

על רקע ההתפתחויות הגישה גמליאל עתירה לבית הדין העליון של הליכוד בדרישה לעצור את הספירה החוזרת בקלפי בבאר יעקב. בעתירה היא מבקשת להוציא צו שימנע את פתיחת הקלפי עד להכרעה בטענות שהעלתה נגד ההליך.

לטענת גמליאל, הקלפיות מבאר יעקב שהו במשך שמונה ימים במנהלת הליכוד לאחר שהתוצאות כבר פורסמו, באופן שלדבריה מעלה חשש לפגיעה בשרשרת השמירה על חומרי הבחירות.

עוד היא טוענת כי ההחלטה לבצע ספירה חוזרת דווקא בבאר יעקב היא בררנית, מאחר שבקלפיות אחרות שבהן עלו טענות לאי-סדרים לא התקבלה החלטה דומה.

בעתירה נטען גם כי מעורבותו של השר חיים כץ בקידום הספירה החוזרת נגועה, לטענת גמליאל, באינטרס פוליטי שנועד לסייע לעטיה.

גמליאל דורשת כי אם תתקיים ספירה חוזרת, היא תיעשה בכלל הקלפיות שבהן עלו חשדות לטעויות ולא רק בבאר יעקב.