ממצאי חקירה שניהלה זרוע הפשיעה ביחידת 'חץ יהודה' במחוז ש"י הובילו לחשיפת האמת מאחורי דיווח על הצתת בית פלסטיני באזור חברון.

ראשיתה של הפרשה ביום חמישי האחרון, אז הוזעקו כוחות משטרה אל כפר סמוך לבית עמרא בעקבות שריפה שפרצה במבנה מגורים. בני המשפחה טענו כי אזרחים ישראלים השליכו בקבוק תבערה לתוך המבנה בעת שאישרו בתוכו.

עם זאת, בדיקה מקצועית שבוצעה בשטח על ידי חוקר דליקות מטעם כבאות והצלה לצד חוקרי הזיהוי הפלילי של המשטרה קבעה חד-משמעית כי מקור האש הוא כשל חשמלי במערכת הביתית. הממצאים הפיזיים בזירה שללו כליל נוכחות של חומרים דליקים או ראיות להצתה מכוונת.

כבר במהלך גביית העדות הראשונית בתחנת חברון מאם המשפחה (53) ומבנה (14), זיהו החוקרים סתירות מהותיות בדבריהם. בעקבות כך שונתה מתכונת החקירה לחקירה באזהרה. עוד באותו היום חזר בו הקטין מגרסתו והודה כי לא הבחין באף אזרח ישראלי בקרבת הנכס. מעצרו של הקטין הוארך ביממה נוספת בהחלטת בית המשפט.

לעומתו, האם המשיכה להחזיק בגרסתה המקורית לאורך ימי סוף השבוע ובתחילת השבוע הובאה בפני שופט, אשר הורה על הארכת מעצרה. ערר שהוגש מטעמה באמצעות סנגורה נדחה על ידי בית המשפט.

במהלך חקירה שנערכה היום, החלה החשודה לחזור בה מטענותיה הקודמות וגוללה בפני החוקרים השתלשלות אירועים שונה לחלוטין. היא תיארה כי נרדמה בחדרה לצד בתה, בעוד בנה ישן בסלון. לאחר שהתעוררה בשל הפסקת חשמל, חזרה לישון וחלמה כי שני ישראלים דופקים על חלונה, קורעים את הרשת ומשליכים בקבוק פנימה. בחלומה, כך טענה, הבחינה בדמויות לבושות שחור והחלה לנסות לרדוף אחריהן.

בהמשך עדותה ציינה החשודה כי לאחר שהתעוררה בבהלה מהחלום, זיהתה את הלהבות בביתה ומיהרה למלט את ילדיה אל מחוץ למבנה. לשאלת חוקרי יל"פ יחידת ה'חץ' מדוע בחרה להאשים ישראלים באירוע, השיבה החשודה: "בני משפחתי הותקפו באלימות על ידי ישראלים ולכן העללתי עליהם".

ממצאי היל"פ, הנשענים על עדויות נוספות וניתוח זירת האירוע, אוששו את הקביעה כי השריפה נגרמה כתוצאה מקצר חשמלי בלבד ושוללים לחלוטין נוכחות של אזרחים ישראלים בסביבת הבית.

נכון לעכשיו, המשטרה מייחסת לחשודה עבירות של מסירת הודעה כוזבת והסתה, לאחר שהפצה של הטענות הכוזבות הגיעה לכלי תקשורת בינלאומיים.