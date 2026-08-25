צופית גרנט פרסמה מכתב גלוי ומרגש המופנה לבן זוגה, האמן שולי רנד, לאחר שחתם על הגט מאשתו הראשונה מיכל וסיים סאגה שנמשכה שנים ארוכות.

"שולי שלי, אהוב ליבי, היום הזה הגיע. י"ב באלול. ואני חושבת כמה עמוק ומדויק שהרגע הזה בחיים שלך מגיע דווקא עכשיו, בחודש שכל מהותו היא תשובה, השבה ושיבה. לא רק לשוב אל הקב"ה, אלא גם לשוב אל עצמך. אל מי שאתה באמת. אל הקול שלך, אל הלב שלך, אל האיש שהיית תמיד ושאולי בדרך קצת התרחק מעצמו", כתבה גרנט.

היא הוסיפה "היום נסגר פרק ארוך מאוד בחייך, ואני לא רוצה לשמוח על סופו של משהו שהיה פעם בית והביא לעולם חיים ואנשים שאתה אוהב. אני רוצה לשמוח עליך. על החירות שלך. על האפשרות שלך להניח סוף סוף את מה שהיה, בכבוד, בחמלה, בלי שנאה ובלי מלחמה, ולהמשיך הלאה".

"כתוב בתהילים 'המוציא אסירים בכושרות', וחז"ל שמעו בתוך המילה הזאת גם בכי וגם שירות. ואני מרגישה שזה בדיוק היום הזה. יש בו אולי בכי על כל מה שהיה, ויש בו שירה גדולה על כל מה שעוד יהיה. אני מאחלת לך שהיום הזה לא יהיה רק היום שבו קיבלת גט, אלא היום שבו משהו עמוק בנפש שלך קיבל רשות להיות חופשי. שתצא ממנו נקי יותר, קל יותר, שלם יותר. שתיקח איתך רק את מה שראוי לקחת ותשאיר מאחור את מה שכבר אינו צריך ללכת איתך", הוסיפה

את המכתב חתמה בהבעת תמיכה והתייחסות להמשך דרכם המשותפת: "ואני, שאוהבת אותך כל כך, רוצה להיות לצידך לא כדי למחוק את העבר שלך ולא כדי לנצח אותו, אלא כדי לאהוב איתך את העתיד. 'אני לדודי ודודי לי'. כמה המילים האלה יפות לי היום. אתה דודי ואני שלך, ומתוך כל מה שעברנו וכל מה שעוד נעבור, אני מבקשת בשבילך דבר אחד: שתשוב להיות לגמרי אתה. ברוך, עדין, חופשי, מאמין, אוהב ואהוב".