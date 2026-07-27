שולי רנד לבן צור בקיסריה: "איזה קידוש השם"

הזמר בן צור אירח הערב (שני) את שולי רנד על במת האמפי בקיסריה, והשניים ביצעו יחד את השיר "המלך בשדה", המוכר בביצועם של שולי ובר צברי.

לפני הביצוע שיבח רנד את בן צור ואמר לקהל: "אני רוצה להגיד לך שזו זכות מאוד גדולה להיות איתך פה על הבמה הזאת ולראות איזה קידוש השם. מי חולם, מי האמין שככה יהיה, עם ישראל בתפארתו, באמונתו".

בהמשך פנה לקהל והוסיף: "אתם יודעים מה זה בן צור? צור העולמים, בן האלוהים, הקדוש ברוך הוא בירך אותו והוא מספר את הסיפור של אלוהים אליכם ואשרינו וטוב חלקנו".

רנד קשר את הדברים לחודש אלול המתקרב ואמר: "אחים שלי, חודש אלול בפתח ובאלול אפילו דגים שבים רועדים. אני לדודי ודודי לי זה אלול ובאלול המלך יורד לשדה. המלך - הקדוש ברוך הוא בא לשדה ללקט את התפילות".