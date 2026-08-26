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המועמד הדמוקרטי לסנאט במישיגן, עבדול אל-סייד, עורר סערה ברשתות החברתיות בעקבות השוואה שערך בין חוקי השריעה האסלאמיים למשפט הכנסייתי הנוצרי.

הדברים נאמרו במהלך ריאיון שהעניק למגיש רשת פוקס ניוז ג'סי ווטרס, אשר עימת את המועמד עם התבטאויות עבר שלו שבהן התנגד לאיסור על חוקי השריעה והשווה ניסיונות אלו לעליונות לבנה.

בתגובה לשאלת המגיש השווה אל-סייד את ההלכה האסלאמית למשפט הקתולי ולממשל הכנסייה. המועמד הצהיר: "אף אחד לא מנסה לכפות את חוקי השריעה על אחרים, בדיוק כפי שאני מקווה שאף אחד לא מנסה לכפות את המשפט הכנסייתי על אף אחד אחר, כי אנחנו חיים באמריקה שבה צריך להיות חופש דת".

ההשוואה עוררה ביקורת חריפה ברשתות החברתיות מצד פרשנים ומשתמשים שהדגישו את ההבדלים המהותיים בין שתי המסורות הדתיות. אנדרו קולבט, מפיק התוכנית של צ'ארלי קירק המנוח, כתב כי המשפט הכנסייתי מוגבל לענייני הכנסייה ומעניק אוטונומיה למדינה, בעוד שהשריעה היא מערכת כוללת המכתיבה את ענייני המדינה.

הפרשנית דנה לואש הוסיפה כי השריעה אינה רק מנהג אלא מערכת משפט המבקשת להחליף את המשפט המערבי, והפרשנית פמלה גלר הדגישה כי ההלכה היהודית והמשפט הכנסייתי אינם מחייבים גורמים מחוץ לקהילה, בניגוד לשריעה.

בעברו התבטא אל-סייד בריאיון לעיתון הניו יורק טיימס בשנת 2009 ואמר כי הוא חש מחויבות דתית לפעול לפי מנהגי השריעה מתוך חובה ולא מתוך פחד. בנוסף, בשנת 2022 התנגד למשאל עם במדינת אוקלהומה שאסר על חוקי השריעה, וטען כי המאמצים לאסור אותם קשורים ישירות למאבקים היסטוריים ולעליונות לבנה בארצות הברית.